OSMAN ALTINIŞIK (ANKARA)

'Göz pınarı' değil 'barış pınarı' ol da gel… Mehmetçik beklenendir… Gittiği yere huzuru ve barışı getireceği bilinendir. Gözünü budaktan esirgemeyendir.

Sahada elini güçlü kılmanın temel esası siyasi süreç… İşte tam bu noktada iki önemli unsur çok iyi hazırlanılmış.

Birinci ayağı muhataplarını ikna edip sahaya çekme başarısı… İkincisi askeri kanadın milim milim ilmek ilmek işlediği coğrafyanın tüm kodlarıyla cephedeki başarı... Bu bir savaş değil. Bu terörle mücadele harekâtı… Biz bunu dün yaptık bugün yapıyoruz yarın da yapacağız. Bu coğrafyada yaşamanın bedeli siyasi ve askeri güçlü olmaktan geçiyor. Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğu süreçten geçiyoruz.

Tüm ülkede olduğu gibi Ankara da Mehmetçiğimizin etrafında kenetlendi.

Dualarımız Mehmetçik için… Terörün hain yüzünü bilen bir toplumuz.

Yıllardır bu mücadeleyi veren bir ülkeyiz. Çok acı çektik, çok can kaybettik.

Terör ve teröristle mücadeleyi anlayan ve anlatanız… Yaşanmışlıklarımızı anlamayan dost ve müddefiklerimiz için filmin sonu geliyor.

Türkiye'nin kararlı duruşu ısrarcı tutumu bugün gelinen noktada Fırat'ın doğusuna operasyonumuzu izlemek durumunda bıraktı. Altıncı gününde hedefe emin adımlarla ilerliyoruz. İşin özeti; Biz gittiğimiz yere insanlığımızla, merhametimizle, kocaman yüreğimizle gideriz… Mazluma umut, zalime yavuz oluruz. Doğrular bizi çağırır dualarında… Dört gözle gelişimizi bekler… Yanlış ve zalim kaçacak delik arar. Dün aradığı gibi… Bugünü yaşıyoruz.

Allah ülkemin Başkomutanı ve Mehmetçiğimin yar ve yardımcısı olsun…