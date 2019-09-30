OSMAN ALTINIŞIK (ANKARA)

Kentin tüm yaşanmışlıkları ve sorunlarının önüne geçti.

Yaptıkları-yapamadıkları, sözleri- kaypaklığı, işe gidip-işbilmezliği gibi durumlarını uzatıp gidebiliriz…

Söylediklerinin tam aksini yapma durumuna ne denir bilemedim. Geride bıraktığımız hafta SABAH Ankara manşete taşıdığı haberlerle yine gündem oluşturdu.

Bunlardan biride Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden işten çıkartılan çalışanlarla ilgili çalışmamız oldu. Biz ilk haberimizde 65 çalışan demiştik… Bir gün sonra itiraf geldi… Sayı bizim ulaştığımızın çok üzerinde 118 olarak ilk ağızdan güncellendi.

Buraya kadar tamam… Ama milliyetçiyim diyeceksiniz… Sol'a yatacaksın… Sonra dağa selam çakacaksın… Bu millet 'kek' değil… Dün söylediklerini, bugün yalpalamanı, yarın fatura edecektir. Bir gazinin iş akdini sonlandıracak kadar gözün nasıl kararıyor? Bu kadar kısa sürede her işi eline yüzüne bulaştırmayı nasıl beceriyorsun?

Pes doğrusu… İşten çıkarılan 15 Temmuz gazisi Muhammed Hanifi Adaş 43 yaşında… "Biz devlet için bedel ödemiş insanlarız. Bizim böyle bir elinden tutulup, atılacak insanlar olmadığımızı düşünüyorum" derken bile insanın içi burkuluyor.

Gazi, Ankara Büyükşehir Belediyesi Belka Merkez İşyeri Açma ve Makine Müdürlüğü'nde 'Uzman ' kadrosunda çalışırken, işten çıkarıldı. Evli ve 2 çocuk babası Muhammed Hanifi Adaş… 25 yıllık işini bir çırpıda kaybetti… Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın şeref ve namus sözü vererek "Benim dönemimde kimse işten çıkarılmayacak" vaadinde bulunduğunu hatırlatıyor gazi Adaş… Biz de uzun süredir hatırlatıyoruz.

Ama nafile…

Gazi ekliyor, "Namus ve şeref sözü ağır bir sözdür. Kendisine buradan hatırlatmak istiyorum. Bizler işten çıkarıldık, bunun sebebi nedir? Bunlar mı Ankara'ya Türkiye'ye sahip çıkacak.

Bu zihniyeti kınıyorum. Gazilik umurunda olmayan zihniyeti kınıyorum.

Bu zihniyet HDP zihniyetidir. Bu zihniyet şehit yakınını işten çıkartan zihniyettir" diye de ekliyor.

Bu zihniyeti ben de kınıyorum…