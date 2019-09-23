OSMAN ALTINIŞIK (ANKARA)

Derin bir sessizlik içindeyim… Mevsim sonbahar olunca biraz dikkat gerektiriyor. Yazdan kalma savrukluğu kaldırmıyor. Biraz soğuk biraz sıcak… Ortaya karışık bir durum söz konusu. İnsan vücudunun tepkisi de refleksi de farklı oluyor.

Bağışık sisteminin zayıfladığı bu aylarda sağlık sorunları daha sık baş gösteriyor.

Hal böyle olunca evin en büyük delikanlısının sözü anlam taşıyor. 'Baba hiçbir virüsü atlamıyorsun'… Haklı… Son yıllarda güncel ve yeni ne kadar virüs varsa önce beni yatağa mahkum etti. Şükür mücadelelerden galip çıkmayı başardım.

Ama 'yeter' dediğim anlar olsa da… Beterin beteri var… 'Aman' diyorum… 'Dikkat edin' diyorum… Hastaneler salgından yatandan geçilmiyor.

Peki, tüm bu dikkatime, hassasiyetime rağmen nasıl oluyor da gelip beni buluyor. İnanın anlamış değilim.

Şükür… Yaklaşık bir haftanın ardından tekrar işimin başındayım. Biraz hırpalandım… Sancılar bana kaldı.

'Sağlık her şeyin başı' deriz ya… Sağlıklı bireylere sağlıklı toplumlara ihtiyacımız var. Hastanelerimiz, doktorlarımız ve tıp çalışanlarımızın varlığını bilmek çok güzel… Bu süre zarfında sağlığıma kavuşmam için olağanüstü çaba ve özen gösteren Ankara Koru Hastanesi sahibi Prof Dr. Hasan Biri ve doktorum Ali Özün'e teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız… Yanımda olan arayan soran ve 'geçmiş olsun' dileklerini ileten dostlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Neyse ya biraz uzaklaşalım hastalık durumlarından hayat her şeye rağmen çok güzel… Hayatın içinden biraz kente biraz da kendime dair olsun… Biraz da mevsime… Büyüklerimizin sohbetlerinde hep bir kenara sıkıştırılırdı sonbahar.

'hüzün' diye… Yıllar sonra, yaş aldıkça farkına varıyorum. Hüzün sonbaharın sarı yapraklarında gizli…

Yeşilin sarıya dönen tüm tonlarının hâkim olduğu doğa coşkulu görüntüsünü sessizliğe taşıyor. O sessizliğin içinde yalnızca hüzün hâkim değil.

Beraberinde yalnızlık ve geçmişe yolculuk var. Tüm yaşanmışlıkların tekrar gözden geçirildiği bir mevsim sonbahar…

Hüzün, yalnızlık ve sessizlik… Üçü bir arada…

Tatlı bir huzur var yalnızlığın içinde… Özlem var hüznün içinde… İşte üçü bir araya geldiğinde anlam yükleniyor sonbahara. Saatlerce kaybolup gitmektir yaprakların arasında Sonbahar...