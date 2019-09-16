OSMAN ALTINIŞIK (ANKARA)

Evet… Bir meclis haftası daha geride kaldı… Tartışmalar… Skandallar… Vaatler… Zam talepleri… Atışmalar… Gerginlik… İş bilmezlik… Hepsini çıkartma yap üzerine yapıştır. Hiçbiri sırıtmaz… Onun sırıttığı gibi… Hep gergin. Çok çalıştı çok yorgun yakında bir tatil daha patlatır… Başarılı sürecine bir göz atalım!

Belediye çalışanlarından 300 kişinin işine son verdi.

Daire başkanı atamalarındanki tutarsızlıklarıyla gündem oldu.

Ortaya hiçbir proje koyamadığı gibi devam eden tüm projeler durdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi himayesinde bakımları üstlenen muhtaç çocukların evini kapattı.

Bakıma ve barınmaya muhtaç 47 çocuk sokağa bırakıldı.

Bu çocukların kaldığı evde tecavüz olaylarının yaşandığını iddia ederek skandala imza attı.

Daha sonra yanlış anlaşıldığını belirterek özür diledi. Çocuklara sahip çıkan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse bu ay mecliste dikkatleri üzerine çekti. Vicdanın sesini dinleyen Köse'ye teşekkür ederiz… Her fırsatta Ankara'da ağaç eylemi yapanlar Eskişehir yolu üzerinde 80 ağacı kökünden kesilmesine sessiz kaldı.

Seçim öncesi vaatler unutulmuş durumda. Ulaşıma yüzde 30 zam yaptı. Zamma doymadı, otopark ve su zammını da meclise taşıdı.

Bu konuda da meclis zam talebine set oldu.

Seçim öncesinde yeşil Ankara vaat ettiği ama mevcut yeşilli korumakta aciz kaldı…

Önceki dönem düzenli ödenen bayram ikramiyeleri de hayal oldu.

İşçilerin bayram ikramiyelerini de ödeyemedi. Her geçen gün bir önceki günü arar olduk…

Vicdan kararmış, kalp duyarsız…