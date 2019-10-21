OSMAN ALTINIŞIK (ANKARA)

Azmin, kararlılığın ve samimiyetin kenetlendiği bir avuç idealist gazetecinin çıktığı yolculuğun adı Küresel Gazeteciler Konseyi… Kurucuları arasında olduğum konsey ülkesini, bayrağını ve Türk milletinin çıkarlarını gözetecek bir oluşumdur.

Yaklaşık bir yıldır kuruluş aşamasını tamamladıktan sonra Cumhurbaşkanlığı onayını bekliyorduk. Müjdeli haber yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakü programında geldi.

KKTC'deki ilk konsey topaltımızın ardından ikinci buluşma adresimiz olan Azerbaycan'da bu mutlu haberi almamız daha da anlamlı oldu.

Evet, tek millet iki devlet anlayışı tek millet 7 devlet anlayışına doğru genişliyor. Bu gelişmenin medya ayağındaki parçası da Küresel Gazeteciler Konseyi… Konsey, Türkiye, Orta Asya, Kafkaslar, Balkanlar ve Ortadoğu öncelikli olmak kaydıyla, tüm ülkelerde gazetecilerin mesleki, sosyal ve kültürel değerlerini arttırıcı, kaynaşma ve dayanışmayı geliştirici önlemler alınmasını sağlamak üzere çalışmalar yapmak amacı ile kuruldu… Bu bağlamda konseyin kuruluşunda görev alan tüm kurucular kurulu başta olmak üzere kurucu genel başkanımız Mehmet Ali Dim'e, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürü borç biliriz.

Cumhurbaşkanlığımızın onayının hemen ardından en büyük buluşmayı Ankara'da gerçekleştiriyoruz.

Küresel Gazeteciler Konseyi'nin öncülüğünde bu hafta 23 ülkeden yaklaşık 170 Rus dili konuşan gazeteciyi Ankara'da ağırlayacağız.

Türkiye'de ilk kez gerçekleşecek olan 21'nci Dünya Rus Medya Kongresi'nin açılışı Ankara'da… Konuk gazeteciler daha sonra Kapadokya, Kayseri ve Alanya üzerinden ülkemizden ayrılacak.

Ülkemizi tanıma fırsatı bulacak olan gazetecilere Dünya Rus Medya Konseyi (WARP) Başkanı Vitaliy Ignatenko da eşlik edecek.

Ne diyelim… Hayırlı olsun.

Allah mahcup etmesin…