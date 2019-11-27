Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Osman Altınışık (ankara) > Mansur Yavaş Ankara’yı yönetemiyor
OSMAN ALTINIŞIK (ANKARA)
27 Kasım 2019, Çarşamba OSMAN ALTINIŞIK (ANKARA)

Mansur Yavaş Ankara’yı yönetemiyor

grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı , başkenti yönetemediğini itiraf eden Başkan Yavaş’a seslendi: “Parayı yönetmek senin işin”

CHP'li Belediye Başkanı 'ın "Ankara'yı yönetemiyorum" itirafına, Cumhurbaşkanı , partisinin TBMM'de yaptığı grup toplantısında cevap verdi. grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelen haberler çok hayra alamet değil. 'Yavaş, bu şartlarda Ankara'yı yönetemem. Devletten almam gereken parayı alamıyorum' diyor. Alıyorsun. O zaman parayı yönetmek senin işin. Krediyi bulmak senin işin. Bul parayı. Susuzluk konusunda tedbirini al. Atıl su sorununu çözeceksin. Madem ki bu horona girdin. Çöz, borç yiğidin kamçısıdır. 'Borçlanma noktasında meclisten yetki alamıyorum' serzenişinde bulunuyor. Yapacaksın arkadaş çözeceksin bu sorunu. Meclis destek vermiyorsa, borçlanma konusunda sana güven duymuyordur" dedi.

DEVLETTEN PARA ALIYORSUN YÖNET
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz bu şartlarda yönetemeyiz" diyen Yavaş'a yönelik olarak "Kazandıkları birkaç belediye bunların dengesini bozdu, kendilerini yerden yere atmaya başladılar. Niye yönetemiyorsun, kazandın ya, yönet. Ben buradan Ankara'nın suyundaki kirliliği gideremem. Devletten parayı alıyorsun. Parayı yönetme sanatını ortaya koyman gerekir" diye konuştu.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN