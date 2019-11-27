Mansur Yavaş Ankara’yı yönetemiyor

AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkenti yönetemediğini itiraf eden Başkan Yavaş’a seslendi: “Parayı yönetmek senin işin”

CHP'li Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Ankara'yı yönetemiyorum" itirafına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'de yaptığı grup toplantısında cevap verdi. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelen haberler çok hayra alamet değil. 'Yavaş, bu şartlarda Ankara'yı yönetemem. Devletten almam gereken parayı alamıyorum' diyor. Alıyorsun. O zaman parayı yönetmek senin işin. Krediyi bulmak senin işin. Bul parayı. Susuzluk konusunda tedbirini al. Atıl su sorununu çözeceksin. Madem ki bu horona girdin. Çöz, borç yiğidin kamçısıdır. 'Borçlanma noktasında meclisten yetki alamıyorum' serzenişinde bulunuyor. Yapacaksın arkadaş çözeceksin bu sorunu. Meclis destek vermiyorsa, borçlanma konusunda sana güven duymuyordur" dedi.



DEVLETTEN PARA ALIYORSUN YÖNET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz bu şartlarda yönetemeyiz" diyen Yavaş'a yönelik olarak "Kazandıkları birkaç belediye bunların dengesini bozdu, kendilerini yerden yere atmaya başladılar. Niye yönetemiyorsun, kazandın ya, yönet. Ben buradan Ankara'nın suyundaki kirliliği gideremem. Devletten parayı alıyorsun. Parayı yönetme sanatını ortaya koyman gerekir" diye konuştu.