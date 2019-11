OSMAN ALTINIŞIK (ANKARA)

Ankaralılık bilincini geliştiremiyoruz… Ben hep söyledim ama şimdi Nevzat Ceylan da söylüyor… Ceylan AK Parti Ankara Milletvekili.

Ankara aşığı… Memleketin dağını taşını arşınlamış bir vekil… Hafta sonu Başkent Ankara Meclisi'nin 4'ncü olağan genel kurulunda tekrar başkanlığa seçildi. 'Ankara'ya sahip çıkalım', 'Ankaralılık bilinci oluşturalım', 'ortak aklı hâkim kılalım' gibi söylemleri her fırsatta dile getiriyorum. Ankara'nın buna ihtiyacı olduğunu vurguluyorum.

İşte tam da bu bağlamda yüksek ve güçlü bir ses olan Nevzat Ceylan da aynı duygulara tercüman oldu. Bu tezleri daha da ileriye taşıyarak sitemini keskin ifadelerle dile getirdi. Ankara'nın en büyük sıkıntısının 'Ankara'da yaşayanların bir türlü Ankara'yı sahiplenmemesi' olduğunu haykırdı… Alkışlar Nevzat Ceylan'a… Birileri çıkıp bunu ifade etmeliydi.

Başka Ankara yok… Öyleyse Ankara'ya ilişkin kavgamızda, davamızda, aşkımızda bir olmalı… O birlikteliği sağlamak adına mücadele verenleri desteklemeli, yanında durmalı. Sivil toplum kuruluşu (STK) çöplüğüne dönen Ankara'da 'al gülüm ver gülüm', 'o plaket senin bu şükran belgesi benim', 'yiyelim içelim', 'yemekler, kutlamalar, balolar' oh ne ala… Sağır, dilsiz ve unutkanız…

Tekrar Ceylan' dönmek istiyorum; Ankara'nın en büyük sıkıntısı Ankara ile ilgili dertlerinin olmaması ve bu konuda gayret sarf etmemeleri. Maalesef Ankara'da yaşayanların şehre ilgisi az, vefasız, aidiyet duygusu son derece zayıf. Biz o birlik beraberliği sağlamak için bir araya geldik. Burada her kesimden temsilci bulunuyor. Ankara'yı sahipsizlikten kurtarmak istiyoruz…

Ceylan ekliyor; Ankara'ya son 17 yılda 120 milyarlık bir yatırımın yapıldı. Ankara'da servet sahibi olup başka yerlere gidip oralara yatırım yapanlar maalesef Ankara'yı unutmuşlardır. Ankara'dan giden diğer büyük firmalar için de bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Türkiye'de rakam olarak en çok yatırım yapılan yerlerin başında Ankara geliyor; fakat şimdiye kadar geçmişten kalan eksiliği tamamlamak öyle kolay bir şey değil…

Öyleyse o eksikleri tamamlama vakti…