OSMAN ALTINIŞIK (ANKARA)

Ankara Türkiye'nin başkenti… Yurt içinde başkentte işi olanların, yurt dışından Türkiye ile bağlantı kuracakların ilk durağı.

Türkiye'nin vitrin kenti… Kuralların şehri. Bir o kadar da kuralsızlıklara kural koyanların… Siyasi hareketlilik kadar araç trafiği de yoğun… Her fırsatta dile getiriyorum. Bu kent iki unsuru bünyesinde bulunduruyor.

Biri ülkenin başkenti, diğer başkentte yaşayanları bir araya getiren Ankara… Ankara mazlum… Ankara ilgisiz… Ankara sahipsiz… Ankara iş gören ama işini gördüremeyen bir şehir… Ankara'da yaşıyoruz ama anlamıyoruz. Anlamak ve sorunlarını da çözmek istemiyoruz. Mazlum kent… Ankaralılık bilinci maalesef bilinçsizlik üzerine… İnsan kendine ait olanı nasıl korur, kollar… Bir kravatımıza gösterdiğimiz hassasiyeti yaşadığımız şehre göstermiyoruz.

Onlarca sivil toplum kuruluşuna ev sahipliği yapıyor Ankara… Yiyelim, içelim, lay lay lom modundayız… Empati yapmıyoruz… Söz empatiden açılmışken şehrin trafiğine dair öfkemi, kızgınlığımı ve kırgınlığımı ifade etmek istiyorum. Direksiyon başına geçtiğimiz andan itibaren çevremizle irtibatı kesiyoruz. Kurallar ve tabelalar yok sayılıyor. İnsan yaşamını öncelikli tutan bu kurallara ilişkin araç üzerindeki sinyallerde umurumuzda olmuyor.

Ankara'ya dışarıdan gelmişseniz trafiğe alışmanız için biraz zamana ihtiyacınız var. Çünkü bu şehirde kurallar tersinden işliyor. Örnekleyelim…

Trafik soldan değil sağdan akar…

Park yapılmaz tabelasını gördüğünüzde park yapabilirsiniz.

İkinci üçüncü sırada park yapmış araç gördüğünüzde siz de aracınızı yolun ortasına bırakabilirsiniz.

Ankara'da sollama olmaz sağdan geçiniz.

Telefonu ile değil konuşan… Mesaj yazan bir sürücüye rastlarsanız sakın dikkatini bozmayın. Façanızı bozar…

Tek yön tabelası gördüğünüzde sakın o yolun tek yön olduğunu düşünmeyin.

Karşıdan araç gelebilir.

Türkiye'nin en çok çakarlı aracının bulunduğu Ankara'ya gelirken göz muayenenizi yaptırın. Koruyucu gözlük alın… (Yasak kararı ile hafifledi)

Trafikte kimseyi uyarmayın.

Karşınıza kimin bilmem nesinin nesi olduğu bilinmeyen biri çıkabilir.

Direksiyona geçen herkesin işi acil… Ankara trafiğinde rahat etmek istiyorsanız bu ipuçları sizi hayata bağlayacaktır.

Önerim şu; tüm trafik tabelalarını kaldıralım. Bu şehirde 'park yasağı', 'girilmez', 'tek yön' gibi tabelalara ihtiyaç yok.

Ben mi? Mümkün oldukça sinirlerime hâkim olmaya çalışıyorum.

Empati yapıyorum…