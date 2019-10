OSMAN ALTINIŞIK (ANKARA)

Ankara dev buluşmaya ev sahipliği yaptı. Küresel Gazeteciler Konseyi'nin girişimleri sonucu 21. Dünya Rus Medya Kongresi başkentte yapıldı. İlmek ilmek işlenen programın ardından 80 ülkeden 170 Rus dili konuşan gazeteci Ankara'ya geldi.

İki gün boyunca Ankara'yı tanıma fırsatı bulan Rus gazetecilere bizler de eşlik ettik. Son dönemde siyasi trafiğin yoğun yaşandığı iki ülke arasındaki bağların daha da güçlendirilmesi adına birlikte yapılması gereken projeler üzerinde duruldu. Her iki toplum üzerinde medyanın etkilerinin sorumluluk içinde daha fazla görev üstlenilmesi adına fikir birliğine varıldı. Kongrenin açılış bölümüne Cumhurbaşkanı yardımcımız Fuat Oktay da katıldı. Oktay, konuşmasının büyük bölümünde Türkiye'nin Suriye sınırındaki güvenlik ve insani kaygılarını dile getirerek çalışmalar hakkında bilgi paylaştı.

Rusya Başkanı Vladimir Putin'in dostluk mektubunun okunduğu kongrede Rus gazetecilerin Barış Pınarı operasyonuna verilen destek ve mutabakatın haklılığı teyit edildi. Dünya Rus Medya Konseyi (WARP) Başkanı Vitaly Ignatenko ve Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim her iki ülke arasında medya aracılığı ile daha güçlü köprü kurulması gerektiğinin üzerinde durdular. Bu bağlamda 80 ülkede görev yapan Rus gazetecilerin Türkiye'nin potansiyellerinin anlatılması ve tanıtılması yönünde elçi görevinde bulunacağını vurgulandı.

Özetle Türkiye'nin Rusya ve Rus dili konuşan gazetecilerin bulundukları ülkelerde ülkemizin siyasi arenada haklılıklarını dile getirecek yeni temsilcilerimiz oldu. Kongre Ankara'da gerçekleşti ama ülkemizin bir kısım güzelliklerini görme ve damak tadımızla tanışmak üzere konuklar Kapadokya, Konya, Nevşehir, Kayseri ve Antalya'da bulunacaklar.

Türkiye'den güzel duygularla ayrılan meslektaşlarımız bu duyguları bulundukları ülkelere kaleme alacaklardır.

Dev buluşmanın sonuçları da dev olacak…