OSMAN ALTINIŞIK (ANKARA)

'Off The Record' diye söze başlıyorsanız, 'özel'inizi sadece 'size ait olanı' ve 'bugüne kadar duyulmayanı' duyacaksınızdır. İşte bu bağlamda meslek hayatının elli altı yıllık serüvenini bir kitapta topladı Yavuz Donat… Yavuz abi meslek hayatımın da kilometre taşı.

'Tercüman'lı yıllardaki okuyucusu günümüzün meslek büyüğü… Yaşanmışlıklarını bir kitapta toplamaya karar verdiği andan düne kadar heyecanına tanıklık ettim. Her bir kitap evlat gibidir.







Her birinin heyecanı farklıdır… İsmet İnönü, Celal Bayar, Nihat Erim, Adnan Menderes, Süleyman Demirel, Alparslan Türkeş, Necmettin Erbakan, Turgut Özal, Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan… Özetle Mustafa Kemal Atatürk dönemi hariç tüm siyasilerle yaşanmışlıklar bu kitapta... Siyasetçilerle kurduğu dostluklar, Anadolu notları, seçim öngörüleri kendi üslubu ile bir başka dost isim Şebnem Bursalı'ya anlattı Yavuz Abi… İşte bu anlattıkları raflarda yerini aldı. Okuduğunuz her anı size yaşatacak üslupta kaleme alınan bu eserin günümüze taşınmasında emeği geçenleri kutlarım.

Türkiye'nin dününe ilişkin önemli bir o kadar çok kıymetli bir eser… Buram buram tarih, siyaset, spor, sanat… Türkiye kokuyor… Bizim için başucu sizin için Türkiye kitabı… Bir nefeste kahve keyfinde okuyabileceğiniz bir eser. Hüznü, sevinci ve şaşkınlığı birlikte yaşayacaksınız.







Tamamı olmasa bile büyük bölümünü bire bir dinlemiş şanslı bir okurum. Size şiddetle öneriyorum. Alın ve mutlaka okuyun. Türkiye'yi daha iyi anlayacaksınız. Bir Türkiye gerçeği… Bir Türkiye yaşanmışlıklarının siyasi perde arkası… Bence yol yakınken imkan varken bu kitap film yapılmalı… Yapılmalı ki Türkiye'nin yaşanmışlıklarına tanıklık eden bu kalemin 'Off The Record'ları tarihin tozlu sayfasında kalmasın. 'Ah eski bayramlar' diyoruz ya… Bazen kaleme alır eskiyi yâd ederiz… İşte o eski Türkiye'den yeni Türkiye'ye bir yolculuk… Bu yolculuğa çıkmak istiyorsanız… İskemlenize kurulun, kahvenizi yudumlayın… Etrafınızla tüm bağlantıyı kesin. Yavuz Abi sizi 70'lere, 80'lere, 90'lara yolculuğa çıkarıyor. Keyifli okumalar…