Ankara’ya 18 yılda 100 milyar yatırım

Bakan Kurum, Ankara’da önceliklerinin kentsel dönüşüm olduğunu belirterek, “ Altındağ’da, Mamak’ta, Çankaya’da, Elmadağ’da, Sincan’da, Kızılcahamam’da, Kahramankazan’da ve Bala’da kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor” dedi

Bakan Kurum, AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın Afyonkarahisar'da düzenlediği danışma kurulu toplantısında tüm ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldiklerini ifade etti. Kurum, ilçelerin öncelikleri üzerinde çalışıldığını kaydetti



Turkuvaz Medya Ankara ofisinde grup temsilcileriyle bir araya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'da önceliklerinin kentsel dönüşüm olduğunu söyledi.



PROBLEMLERI VE TALEPLERİ ALDIK

Bakan Kurum Afyonkarahisar'da geçtiğimiz ay düzenlenen AK Parti Ankara teşkilat toplantısında, Ankara'nın problemlerini meclis üyeleri, belediye başkanları ve teşkilatla masaya yatırdıklarını ifade etti. Kurum, çalışmaları Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ruhuna uygun bir şekilde değerlendirdiklerini kaydederek, "Tek tek bütün belediye başkanlarımızı dinledik. Taleplerini aldık ve gönül belediyeciliği, Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu manifesto çerçevesinde ne yapabileceğimizi beraber istişare ettik. Siyasi parti ayrımı yapmadan 82 milyona hizmet veriyoruz. Kentsel dönüşüm projelerine düzenlemeler getirdik" ifadelerini kullandı.



KENTSEL DÖNÜŞÜM ÖNCELİĞİMİZ

Yapılması gerekenler için Bakanlık olarak tüm desteği vereceklerini vurgulayan Kurum, şöyle konuştu: "Kentsel dönüşüm bizim önceliğimiz. Ankara'da, Altındağ'da, Mamak'ta, Çankaya'da, Elmadağ'da, Sincan'da, Kızılcahamam'da, Kahramankazan'da ve Bala'da kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Bunlara bugün diğer ilçelerimizdeki dönüşümleri ve tarihi kent meydanlarındaki dönüşümü, dönüştürülmesi gereken acil öncelikli riskli alanları ekledik ve hızlı bir şekilde bu projeleri gerçekleştirmek istiyoruz."



YEŞİL ALAN KORİDORLARI

Ankara'da toplam 2 milyon 823 bin metrekare alanda, 10 millet bahçesi yaptıklarını hatırlatan Kurum, "Bu millet bahçelerine baktığınızda gerçekten Ankara için çok önemli olduğunu düşündüğümüz iklim değişikliği ile mücadele noktasında şehirde yeşil alan koridorlarının açıldığını görüyoruz. Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi'yle, yine Gölbaşı'yla, İmrahor'u birbirine bağlayacak millet bahçesiyle, Gölbaşı Mogan Millet Bahçesi ve Cebeci Stadyumumuzun olduğu, Gençlik Spor Bakanımızın da bu konuda çok büyük destek verdiği Cebeci Millet Bahçesi'yle, Kazan'da, Çubuk'ta, Sincan'da, Gölbaşı'nda, Kızılcahamam'daki millet bahçeleriyle, artık sadece il merkezinde değil, ilçe merkezlerinde de vatandaşın gidip vakit geçirebileceği mekanlar yapıyoruz" diye konuştu.



BAŞKENTE 100 MİLYARLIK YATIRIM

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şehirlerin önceliğine dikkat çekerek, 'Ankara'da 18 yıllık AK Parti iktidarı döneminde toplamda 100 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Bunun 82 milyarı tamamlanan projeler, 7 milyarı ise devam eden projeler. Bu projelerimiz içersinde, okul, yol, altyapı, içme suyu, çevre düzenlemesi ve kanalizasyon bulunuyor" dedi.



YETKI BÜYÜKŞEHIRDE

GELEN tüm talepleri hızlı bir şekilde cevaplandırdıklarını belirten Bakan Murat Kurum, "Tüm çalışmalarımızda vatandaşın rızasını gözetiyoruz. Yetkinin Büyükşehir Belediyesinde olduğu noktalarda bekliyoruz. Yapacaksalar yaparlar. Yapmazlarsa biz yaparız. Kentlerde sokak sağlıklaştırma çalışması yapıyoruz. İmrahor Vadisi'nin ihalesini tamamladık' diye açıklamalarda bulundu.