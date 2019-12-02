OSMAN ALTINIŞIK (ANKARA)

Soğukların iyice hissedildiği, sonbaharın o tatlı sert soğuğunu uzaklaştırıp kapıyı usulca aralayarak gelen aralık ayı, kış mevsiminin habercisi…

Eskilerin zemheri dediği ve aralık ayının 22'sinde başlayacak olan tam kış mevsimi kırk gün (erbain soğukları) sürmekteydi. Hoş geldin aralık ayı ve merhaba kış mevsimi…

Sevginin sıcaklığı aralığın soğuk günlerinde hissedilir. Bir ışık var içimde aralık ile gelen soğukla birlikte. O ışık bir haberle hüzne dönüyor…

Her mevsimin kendine özgü rengi var. Nisan yeşille, eylül sarıyla, aralık beyazla özdeştir.

Tesadüf bu ya… Aylardan aralık günlerden pazartesi… Ve dün… Serdar Sevim aramızdan ayrıldı… Yaprak misali birer birer eksiliyoruz… O'nu tanıdığımda inandıklarına sıkı sıkı sarılmış Karadeniz delikanlısıydı… Heyecanına tanıklık ettim. Birlikte yol yürümemize ikna etti. Kavgayı, mücadeleyi bayrak misali tek kalmışçasına sürdürdü. Yılmadı… Yorulmadı. Usanmışlık göstermedi.

Fırsat buldukça 'konuşalım Osman' mesajı ile kapımı çaldı.

Konuşur, dertleşir uzun uzun hasbıhal ederdik. Hayat doluydu… Tüm fani gibi O'da göçtü bu âlemden…

Serdar Sevim… Trabzonlu hemşerimdi.

TRT İstanbul Haber Müdür Yardımcılığı'ndan emekli olmuştu. Hayalleriyle birlikte uzun süre sağlık sorunlarıyla mücadele etti… Yorgun bedeni daha fazla dayanamadı.

Dost, vefalı meslektaş Serdar Sevim'i kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Unutmayacağız... Ailesine, meslektaşlarına ve TRT camiasına başsağlığı diliyorum…

Mekânı cennet olsun…