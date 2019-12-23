OSMAN ALTINIŞIK (ANKARA)

Önce artçılar, ardından 7.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki günler hasarın kesin tespitinin tamamlanacağı belirtildi. Senetsepet… Alaveredalavere… Tehdit-şantaj… Rüşvethediye… Ankara'nın enerjisinin harcandığı konu başlıkları… Ankara senetçiye on gömlek fazla geliyor.

Çapı ve kalibresi kenti yönetmeye yeterli değil.

İzlerken 'Aboooo, ortalık fena karıştı' dedim… Cumayı cumartesiye bağlayan gece Beyaz TV'de dinamit patladı.

Yer yerinden oynadı. Gece bir anda gündüze döndü. Tabir yerindeyse el bombasının pimi çekildi… İş insanı eski CHP milletvekili Sinan Aygün, bombayı 15 Temmuz Kızılay Meydanı'na bıraktı;

- Mansur Yavaş'a CHP adaylığı teklif ettim. 'Bu bana hakarettir dedi' sonra FETÖ İmamı Firari Ayhan Atalay kendisini ikna etti. CHP'den aday oldu.

- Yavaş söz konusu inşaattan 950 milyon rant elde ettiğimi söyledi, 550 milyona kendisine verebilirim' dedi.

- Benden 25 milyon rüşvet istediler.

- Rüşveti istedikten sonra tekrar arayıp bir şeyler yap dediler.

- Mansur Yavaş'a mesaj attım.

'Bana şantaja mı başladın. Elinden geleni ardına koyma' dedi.

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun kardeşi Genelkurmay istihbaratta FETÖ'den açığa alındı. Ordudan atıldı.

Sinan Aygün ile senetçi arasındaki rüşvet kavgası, CHP'nin iç sorunu değildir… Bu dosya hem yargının hem de siyasetin ahlak sorunudur… Bu rüşvet pazarlığı temizlenecek cinsten değil.

Uyku moduna geçmeye karar verdiğimde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözleri hafızamı kurcaladı… Bahçeli, Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilerek mazbatasını almasına yönelik bir soruya, "Mazbatayı almıştır ama vicdanlarda beraat etmemiştir. Benim belediye başkanım değil" yanıtını vermişti.

Evet, ben de aynı kanıdayım…

Benim de değil.