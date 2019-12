OSMAN ALTINIŞIK (ANKARA)

SABAH Ankara bugün yaş aldı… Başkentin en güçlü sesi olarak tam 14 yılı geride bıraktık. On beşlik delikanlıyız… Kentin en etkili gazetesi olarak yayın hayatına başladığı gün bugün… Köprünün altında çok sular aktı… Ankara'nın hüznüne, sevincine tüm yaşanmışlıklarına tanıklık etti bu gazete.

Tarihe not düştük… Gelecek nesillere kentin hafızasını oluşturduk. SABAH Ankara'nın son sekiz yılında gemi kaptanlığını yaptım. Çok şükür hamd olsun ki gemiyi karaya oturtmadan bugünlere getirdik. Birlikte omuzladık süreci… Yalnızlık hissetmedik… Umutsuz hiç olmadık… Kente ve kendimize dair hiçbir zaman umutsuzluğa pirim vermedik. Doğrunun yanında yanlışın karşısında olduk. Sorumluluk bilinci ile arayan değil aranan, takip eden değil takip edilen, rutini değil kendi gündemini takip eden olduk… SABAH Ankara'nın 15'nci kuruluş yıl dönümü... Evet, bugün 15 yaşından gün aldık. SABAH Ankara'nın temelleri 16 Aralık 2005 tarihinde atıldı. SABAH Ankara, 1 Eylül 2012 tarihinden itibaren yönetimimde seyrine devam ediyor.

Habercilik çıtasını her geçen gün daha da yukarıya taşıdığımız SABAH Ankara'nın çehresindeki değişikliğin büyük takdir topluyor olmasından güç alıyoruz.

Kuruluş yıl dönümüzü kutlayan tüm dostlara teşekkür ediyorum. Bir büyük teşekkür de minik ama dev kadromuza; Bahri Büke, Vahit Arslan, Halil Nadar, Gizem Yazmacı, Fatma Göksu, Vuslat Ay, Ahmet Tezcan ve Hazal Ateş'e... Bir teşekkür de desteğini her daim esirgemeyen orkestra şefimiz Şaban Arslan ile ekibin ablası Hülya Ünlü'ye...

Ankara Reklam Satış Koordinatörümüz Umut Erel, reklam müdürümüz Ceyda Yamanok, Matbaa, dağıtım ve abone Müdürümüz Dursun Kahraman ve ekibine şükranlarımı sunuyorum.

Hani hayata dair unutulmayacak anlar var demiştim ya...

İşte o unutulmayanlar arasında Ankara'da yaşadıklarım ilk sırayı alıyor...

Manşetlerimiz kente dair birçok sorunun çözümüne katkı koydu. Kent gazeteciliği zor ve meşakkatlidir. Tüm zorluk ve sıkıntılara rağmen Ankara'nın en ücra köşesinde her ne yaşanıyorsa sayfalarımıza taşıdık.

Ankara 'ilkleri' hep bizden duydu...

Teşekkürler Ankara…