OSMAN ALTINIŞIK ANKARA

Ankara'nın hemen yanı başında… Kendi halinde sessiz sedasız misali. Sincan bilinirliği yüksek bir ilçemiz. Başkan Murat Ercan sıradışı bir siyasetçi… Sakin mizacı ile toplumun tüm kesimlerinde karşılık buluyor. Sahanın nabzını da sorunlarını da beklentisini de iyi biliyor. Tartışmadan ve kavga kültüründen uzak duruyor. Üstlendiği görevin sorumluluklarını bilen kucaklayıcı bir dil kullanıyor.

İlçesinin geleceğine odaklı… Projelerini gösterişten uzak hayata geçiriyor. Sevginin olduğu yerde çözümün de olduğu bilinci ile hareket ediyor.

Şimdi diyeceksiniz 'nerden çıktı Sincan, ya da Murat Ercan…' Toplumun hayatına dokunan bir yerel yönetici… Biz de onun hayatına dokunalım istedik. Hayata dair iyi şeylerin yaşanmışlıklarına da tanıklık etmek gerekir. İşte bu bağlamda Murat Ercan geride bıraktığımız hafta ödüllerine bir yenisini daha ekledi. 'Birinci sınıf Atık Getirme ve Kompost Üretim Tesisi' ile Fransa'da 'ideal kent ödülü' aldı… Sincan'ı ve Ankara'yı Paris'te temsil eden Murat Ercan'ı bu hafta sizlerle paylaşayım istedim.

Sincan projeler belediyesi… Hizmet belediyeciliğinin timsali. Çevre dostu bir çok projesi var. Akıllı şehir projesi gibi bir çok proje hayat bulduğu gibi diğerlerinin de hayata geçirilmesi için çalışılıyor. Sincan'ın belediyecilik çıtası her geçen gün yukarıya taşınıyor.

Heyecanı… Azmi… Çalışkanlığı… Ekip anlayışı ile bütünleşince projeleri ödülle destek buluyor.

Ödül insanı motive eder… Bir de bu ödül uluslararası ise keyfini çıkarmakta başka oluyor.

Ödül Sincan özelinde tüm Ankara'ya verilmiştir. Ankara'da yaşamanın verdiği ayrıcalıkla bize de bu ödülün keyfini çıkarmak düşüyor…

Murat Ercan ve ekibini tebrik ediyorum…

'Marifet iltifata tabi'.