OSMAN ALTINIŞIK (ANKARA)

Bir yılı daha uğurluyoruz… Geçmiş yılın yaşanmışlıklarının muhasebesini yapıyorum. Ankara'nın enerjisi 2019'da heba edildi… Unutulmayanlar arasında ilk sırayı 25 yıl aradan sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni kazanan Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı alıyor.

2019 yılında unutulmayan en önemli iki konu başlığı…

1) Yılın ilk ayları karşılıksız senet tahsilâtı…

2) Yılın son ayına okul parası adı altında istendiği belirtilen 25 milyon rüşvet tartışması… Bu arada 25 milyona ilişkin sessizliğini bozan meclis üyesi kardeş 'evet istediler' deyip yaşanmışlıklara son noktayı koydu. Yılın enlerine bakalım…

Bir çuval inciri berbat ettin ödülü; Senetçiye…

Yılın en iyi tespit ve konuşması ödülü; Murat Ilıkan'a

İşte Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Grup Başkanı Murat Ilıkan'a ödülü getiren tarihe not düştüğü konuşması; 'Mansur Yavaş'ın 10 yıllık adaylığı sureci boyunca zaten ona ivme kazandıran kişi de Melih Gökçek'tir. Melih Gökçek varlığından hep faydalandı. Melih Gökçek'in iyi hizmeti vardır kötü hizmet yapmıştır. Biz her zaman dedik ki bu güne kadar kim iyi bir şey yapmışsa Allah razı olsun. Kim bu milletin emanetine karşı saygısız tutum sergilediyse bununda Allah cezasını verecektir. Bu işin hukuku var mahkemeleri var.

Bunla ilgili algı yaratmaktansa hukuka götürür çözersiniz. Seçimle geldik… Seçim geçirdik aylar geçti. Biz mecliste hala Melih Gökçek konuşuyoruz.

Sayın Mansur Yavaş artık sizin konuşmamanız lazım. Sürekli mecliste Melih Gökçek ile ilgili bir şey söyleyeceğinize. Varsa hukuka havale edin. Yoksa bir karar alın ama artık sizin yaptıklarınızın konuşulacağı zamana gelelim.

Hala adaymış gibi davranıyor. Hala algı yönetimi ile trend yükseltme derdinde. Siz seçildiniz artık. Siz artık sorumlusunuz. Sanki besin kaynakları vardır ya… Melih Gökçek dönemi bu siyasi olgu için besin kaynağına dönüştüyse eğer o besin kaynağını tüketmek istemiyorlar. Sürekli zinde tutmak istiyorlar. Çünkü algı yönetimine dönüştü. Belediyeler algılarla değil olgularla yönetilir. Elinizdeki verilerle, bütçelerle, planlarla, projelerle yönetilir. Bizim meclisteki en büyük isyanımız ve serzenişimizde hep buna oldu. Dedik ki bir proje üretin bir şey söyleyin bir şey yapın onu oylayalım. Sadece geçmişten şikâyet geçmişi konuşup geleceğe vaat var. Ama bugün var. Nerdeyse bir yılı tamamlayacağımız belediyede bakın sayabileceğimiz hiçbir şey yapmamış. Ha yapmışız, önceliklerimiz var. Futko oynamışız. Arkadaşlar. Böyle bir oyun oynamışız. Belediyenin önceliği bu muydu? Bilgisayar oyunu oynamışız. Salonu insanlarla doldurmuşuz. Belediyenin sitesinden de duyurmuşuz. Şehri sanal bir ortama gömdük.' Sıkılmışlığın serzenişi…

Murat Ilıkan yerli ve milli… Genç bir siyasetçi… Gazeteci kökenli… Ankara aşığı…