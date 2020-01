OSMAN ALTINIŞIK ANKARA

Soğuk, hastalıklar vs… Bir kenara bırakıldı. Davete 'katılma vakti' dedik… Hafta sonu gazetemiz yazarı Yavuz Donat ağabey ile rotayı Gaziantep'e çevirdik. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, mesleğimizin genç kuşağı… Atik, tetik, pratik ve memleket sevdalısı… Gaziantep'e son dönem değer katan önemli isimlerde. Bu yıl 6'ncı kez ödül töreni düzenledi. Her geçen yıl üzerine bir ivme daha ekliyor. Çok az kentimizde yaşanır bu denli birlik ve beraberlik. Tüm kent protokolü ve yerel yönetimi gecede… Bu başarı İbrahim Ay ve yönetim kuruluna ait…

Sabahın ilk ışıkları ile kente ulaşıyoruz. Gün içine yoğun bir program konmuş… Milletvekilliği, bakanlık yapan Fatma Şahin gazetecilerin programını uhdesine almış… Ev sahibi… Gece ödüller dağıtılıncaya kadar bizi yalnız bırakmıyor. Arada bir kaybolduğunda soruyoruz… 'Bakan başkan' nerede diye? Cevap, nikâh kıyıp gelecek… Atom karınca gibi… Her yere yetişiyor. Kiminin bakanı, kiminin başkanı, kiminin Fatma ablası… Gaziantep marka bir şehir olmanın ötesinde şehirciliğin yeni akım tüm kodlarını yaşama geçirmiş. Akıllı yönetimle, akıllı şehir versiyonu hayat bulmuş Gaziantep'te… Belediyeye ait sosyal tesiste öğle yemeği yiyoruz… Antepli tesislerden memnun… Engelsiz yaşam merkezi ziyaretimizde yaşadıklarımız kelimelere sığmaz. Ailelerin duası Fatma başkana iki cihanda da yeter. Duygulanıyorum. Gözyaşımı bir köşede silip geziye devam ediyorum. Hayvanat bahçesi… Gez gez bitecek gibi değil. Burada size rakamları vermiyorum. Çünkü yapılan her hizmet Türkiye değil Avrupa ve dünya ölçeğinde… Ve gecenin en önemli tespiti… Gaziantep, sanayide, tarımda, gastronomide, kültürde, sanatta, sporda, eğitimde velhasıl yaşamın her alanında başkent… Ödül gecesi protokol konuşmalarında önce cemiyet başkanı İbrahim Ay, ardından bakan başkan Fatma Şahin, sonra Vali Davut Gül konuşuyor…

Konuşma sıralamasında sen ben yok. Protokol neyi gerektiriyorsa o… Fatma hanım ego yapmıyor… Kibir yok… 'Biz bunları aştık' diyor. Vali bey konuşmasında olağanüstü nezaketli… 'Sayın bakanımız' diyerek söze başlıyor. Ne çok özlemişiz… Doğal olmayı… Ortak aklı… Yaşadıklarımızın ötesinde yaşattıklarınız içinde teşekkür ediyorum. Antep misafirperver… Gülen yüzler... Mutlu insanların kenti…

Dileğim bakanlık sonrası belediye başkanlığını hazmedemeyenlerinde kibir yeleklerini çıkarıp hayatlarına devam edebilmeleri. Hoş kibir, ego kendilerine zarardan çok bulundukları şehrin geleceğini pranga vuruyor.

Gaziantep,' kibir'i, 'ego'yu çoktan aşmış…

İşte en güzel örnek Gaziantep…