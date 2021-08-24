OSMAN ALTINIŞIK ANKARA

Aksaray, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde hızla gelişen önemli bir çekim merkezi… Tarım, turizm, sanat, spor, tarih, kültür, eğitim, sanayi ve tüm yaşam alanlarında zirveyi zorluyor.

Tarım ve hayvancılıkta ilk sıralarda yer alan kent, küçük dokunuşlu büyük projelere imza atıyor. 'Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var…' projesi kırsal yaşama geçişi hızlandırmış.

Niğde'nin kuzeybatısında, Konya'nın doğusunda, Ankara'nın güneydoğusunda yer alan Aksaray 430 bini aşan nüfusu ile ülke gelişimine büyük destek veriyor.

Yatırımlar Marmara'dan İç Anadolu'ya kayıyor. Bu değişimden Aksaray'da nasibini almış. Aksaray, tarihi İpek Yolu kavşağında önemli noktalara yakınlığı ile her geçen gün yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Coğrafya kader değil… Coğrafyanın kaderini değiştirenler var. Tıpkı Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu gibi… Aksaray, tarihi, kültürü ve ekonomisi ile verilere yansıyor… Ama bazı gerçeklere değinmek gerekir… Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, tüm daire müdürleriyle oluşturduğu yerel yönetim devrimi ile Aksaray'ı projelerinde başkenti haline getirmiş. İşini ve eşini aşk derecesinde seviyor… Sevdiği gibi seviliyor.

Samimiyet ve ekip ruhu başarıya yansımış.

İnsanların hakkını hukukunu teslim eden Vali Aydoğdu, farkındalığını ortaya koyuyor.

Uyum, samimiyet ve gayret kentin gelişimine yansıyor… Aksaray'a dair iki notu düşmeden geçmeyelim Gülağaç Kaymakamı Elif Nur Saçal, ilçesine bir anne şefkatiyle dokunmuş… Küçük ama şirin ilçenin yaşayanları mutlu… Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak, renkli kişiliği ile tarihi gün yüzüne çıkarmış. Aksaray'ın değerleri yükseliyor.

Anadolu'nun heybetli kenti, iklim ve zemini ile yatırıma çok uygun olduğu kadar tarihi dokusu ile kültürel zenginliğiyle sizi konuk etmeye de hazır…