OSMAN ALTINIŞIK ANKARA

Bu kentin değerleri var... Tıpkı Anakara Ticaret Odası gibi... Geçtiğimiz yılın başından itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı mücadelenin ötesinde yaşamı ayakta tutmak için çaba sarf ediyor. Üyelerine karşı sorumluluk bilimcinin çok ötesinde kente karşı da yüksek bilinçle bir çok proje ve çalışmaya imza atıyor.

Ankara'nın ticaretten sanayiye, turizmden ulaşıma kadar her alanda ileriye taşınması için vizyoner düşünceler üretip uygulanmasına ilişkin lobi faaliyeti yürütülmesi amacıyla "Ankara'nın Geleceği İçin Ortak Akıl Buluşmaları"na ev sahipliği yaptı.

Ankara-İstanbul Yeni Nesil Hızlı Tren Projesi, Fuar alanının tamamlanması, Anka Park'ın açılması, Sağlık Vadisi'nin kurulması, Ankara Ahi Cumhuriyeti Paneli'nin düzenlenmesi konularında gündem oluşturdu.

Ankara'nın değişik bölgelerinde faaliyet gösteren gıda üreticisi ve toptancısı, aktar, baharatçı, kabzımal, et, süt, balık ve tavuk ürünü ticareti yapan yaklaşık 10 bin işletmenin temsilcilerini Ankara Ticaret Odası'nda bir araya getirerek Başkent'te "Gıda Kent" kurulması konusunda anlaşma sağladı.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı'yı konuk ederek, Esenboğa'dan yurtdışına yeni direkt uçuş hatları konulmasını istedi.

Eğitim proğramları, seminerler, yardım organizasyonları...

Hayatın içinde hemen her konuda varlar...

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ve yönetim kurulu ile yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz'ı dip not düşelim...

Kentin tüm sorunlarına karşı duyarlılık gösterip çözüm yolu arayışlarını alkışlamalı...

Bir kaç kalemle yaptıklarını özetlemenin güçlüğünü çektim. Daha fazlası var...

***

Son bir yıldır yazdığım yazıların çoğunluğunda Kovid-19 illetine dikkat çektim. Maske dedim, mesafeye dikkat çektim... Hijyen olmazsa olmazdı...Ne var ki tüm dikkatime, özen göstermeme rağmen benim de kapımı çaldı bu illet. İnşallah sürecin bitiminde daha sağlıklı olacağım. Sürecin başındayım... Dua ve iyi dilekleriniz için teşekkür ederim...