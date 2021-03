OSMAN ALTINIŞIK ANKARA

Ankara, siyaset, kongreler, muhalefet, kentin yerel yönetimi… Sohbetimizin konu başlıkları… AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ile birlikte tabir yerindeyse kahve tadından kaynatıyoruz. Kaynayan kazan hali ile fokurdar. Bizde öyle yapıyoruz… Fokurdadıkça kahve telvesinden ayrılıp köpüğe dönüşüyor.

Ankara zor bir şehir… Bir o kadar da zorlukları kolaylaştırır… Başkent yönetimsel güçlüklerle karşı karşıya… İşte tam da bu noktada sohbetimiz önem kazanıyor. Hakan Han Özcan, liyakatli… Siyasetin dava adamı… Özü sözü bir… Benim misal, içinde hiç bir şey tutmuyor. Bildiklerini söylüyor. Hani biz gazetecilerin 'off the record' tabiri vardır ya… 'Yazılmamak kaydı' ile söze başlanır. Özcan'da öyle bir tabir yok. 'Off the record' tabirini lügatından çıkarmış…

AK Parti Ankara İl Başkanlığı görevinde ikinci dönemi… Yeni dönemin kodlarını güncellemiş. 'Ankara'nın hayrına olan tüm konularda dün olduğu gibi bugün de, yarın da destek olmaya devam' diyor… Ve ekliyor: Mevcut başkanın beceriksizliğini anlatacağız, Ankaralı iyiyi kötüyü hep iyi tartmıştır, eninde sonunda buradaki beceriksizliği de görecek, görmeye yaşamaya başladı bile. Ankara'nın tüm projelerinin tamamlanması için çalışacağız. Ankaralının seçim tercihini pozitife çevireceğiz. Kendimizin ve kentin işine bakıyoruz. CHP'li belediyeleri kendi hallerine bırakacağız… İnsan odaklı hizmete devam…

Yeni dönemin kodlarını böyle özetleyelim… Lakin sohbetin en önemli sorusu yine Özcan'dan geldi. Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlara mektup göndermekle gündeme gelen ardından sessizliğe bürünen Mansur Yavaş'ın sessizliğini Özcan bozuyor…

Ve soruyor…

Kadınlar Günü'nde Meral Akşener ve Pervin Buldan'ı aynı kareye taşıyan İmamoğlu hakkında Mansur Yavaş ne düşünüyor?

Soru net.

Bir soru da benden… Pervin Buldan'la sen de ağaç dikecek misin?

Yedi kocalı Hürmüz misali sorunun cevabı içinde gizli…