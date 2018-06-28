ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

CE HA PE'nin başı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bir numaralı sorunu olmaya devam ediyor!

Çünkü HDP'ye barajı aştıran o.

Onun sayesinde Meclis'e giren 67 vekile şimdi maaş ödenecek!

Vesile olanlara mutlaka milletin ahı tutar.

- CHP'nin aldığı oy: 22,64.

Yani oyu düştü!

PKK bu sayede Meclis'e girdi işte.

Kemal bu duruma 'stratejik' diyor…

PKK'yı Meclis'e sokmak nasıl bir stratejiyse!

Vicdanları sızlamıyor, utanmıyorlar da…

- Muharrem İnce'nin aldığı oy: 30.64.

CHP'nin tarihindeki en yüksek oy…

Bunu bile kıskandı be.

Başarısız olmasına rağmen istifa etmeyen Kılıçdaroğlu milletin aklıyla da dalga geçiyor.

Genel Merkez önünde oturma eylemi yapan muhaliflere de meydan okudu.

"Koltuk sevdalısı olanların bu partide işi yok" dedi.

Bu nasıl bir pişkinliktir.

Nasıl bir yüzsüzlük halidir...

Böyle birinden onurlu bir iş beklenemez!

PKK elebaşlarından Duran Kalkan, "PE KE KE silah bırakmaz" demişti.

Bu da öyle yaptı.

Fetullah Gülen'in talimatıyla geldi.

Galiba onun talimatıyla gidecek!

Nokta!

***

Değerli okurlar:

Gözyaşı; merhamet dolu kalplere Allah'ın bahşettiği güzel bir nimettir.

Bedeli ödenemeyecek bir nimet!

Gözyaşları çok şey anlatır.

Bi kere gözyaşı 'vicdan suyu'dur.

Bir gazeteci olarak yıllardır siyasileri takip ederim…

Cenazelerde, duygusal ve toplumsal olaylarda Erdoğan'dan başka gözyaşı dökeni görmedim.

Siz gördünüz mü?

Taş kalpliler gözyaşı dökemez ki!

Reis, merhamet dolu kalbiyle seviliyor.

'Vazgeçilmez' oluşunun sebebi de budur.

Millet vicdansızlara oy vermiyor.

Kılıçdaroğlu'na mesela.

Erdoğan halkıyla ağlar, halkıyla güler.

Kemal'in böyle bir derdi yok ki.

***

Bu adam bükemediği bileği de öpmedi.

Milyonların oy verdiği bu ülkenin Cumhurbaşkanı için 'tebrik etmem' dedi.

Ne kadar ayıp!

'Muarrem' kadar olamadı!

Utanmadan 'tek adam' diyor…

'Padişah' diyor.

Kurban olsunlar böyle padişaha…

Ya da dedikleri gibi 'sultan'a…

Diktatörlükle suçladıkları Erdoğan farklı seslere, farklı renklere, eleştirelere hoşgörüyle bakar.

Sadece küfredeni, yalan söyleyeni affetmez.

Hem küfredeni kim affeder ki..

Onları mahkemeye verir.

Bu yüzden 'despotlaştı' diyorlar ya.

Desinler…

"Türkiye'yi yönetemez!" diyenler de var.

Koltuğuna yapışan KK'yı görmezler ama.

Asıl diktatör odur.

Adam kameralar önünde partilisine 'derhal burayı terk et' diyor…

Yetmiyor...

Seçmenlerini tehdit ediyor…

Ses çıkaran yine yok.

Bu adam kazara iktidar olsa millete neler yapar Allah bilir?

Yamuk Yılmaz'ı (Özdil) bile isyan ettirdi ya.

Adam kayyuma bile razı oldu.

Kılıçdaroğlu ağır seçim hezimeti sonrası istifa edeceğine görevinin başında olduğunu söylüyor.

"Birbirimizle uğraşırsak her şeyi AK Parti'ye teslim ederiz" diyor.

Millet vekaletini yıllardır AK Parti'ye verdiğini unuttu galiba.

***

PKK, CHP'ye teşekkür etti!

Kandil'in partisi olan HDP'nin, CHP'den gelen oylarla barajı aşması ve Meclis'e girmesi eli kanlı örgüte bayram ettirdi.

Kandil 4 gündür şemmamme oynuyor.

Sen busun işte Kemal!

HDP, Doğu'da kan kaybetti.

Senin sayende batıdan gelen oylarla kurtuldu.

CHP'nin Meclis'e soktuğu PKK dün Ağrı'da AK Parti'ye oy veren iki kişiyi katletti.

Biri köy bakkalıydı.

Sevin Kemal!

Hatta havalara da uçabilirsin.

PKK, başından vurarak öldürdüğü köy bakkalı Mevlüt Bengi'nin cesedini Yanyurt köyü kırsalında elektrik direğine bağladı…

Temizlik işçisi Fevzi Ertik'i de astı.

Duydun mu Kılıçdaroğlu?

Verdiğin destekle PKK'nın yaptıklarını.

Sen de bayram edebilirsin!