ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Pazar günkü seçim Erdoğan ve İslam düşmanlarına kafayı yedirtti…

Üç gün üzerine piyasaya çıkan Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez bu kadar gergindi.

Cumhurbaşkanını tebrik etmeyeceğini söyledi.

Reis ile didişeceğinin işaretini verdi.

İnce için de 'başarılı değil' dedi.

Muhalifleri koltuk sevdalısı olmakla suçladı.

'Topal ördek' diyor.

AK Parti'yi de 'seçimin kaybedeni' ilan ediyor.

Adamda yüz yok ki!

Böylelerine bizim oralarda 'Ya sayı saymasını bilmiyor, ya da dayak yemedi' derler.

Ağzından çıkanı kulağı duymuyor.

Üstelik gözleri de kör!

Ama millet her şeyin farkında.

Bu millet Yılmaz Özdil'in zırvalıklarına da;

"Hadi len!" diyor.

'Yamuk Yılmaz, ona buna b.k atmayı bırak, rakı balık yap sen!'

Rezil oldunuz!

Bittiniz lan!

Bi de utanmadan oyların 'gasp' edildiğini söylüyorsun!

Hadi be!

Bay Emin Çölaşan…

Sen de bi sus artık!

PKK'ya oy istemen işe yaradı, ama Cumhur İttifakını bozmak için yaptıkların işe yaramadı!

Bu asil millet hepinizin ağzınızın payını verdi…

İtibarınız sıfırlandı!

Ne mal olduğunuzu herkes biliyor.

Ona göre de kararını veriyor…

Pazar günü öyle yaptı.

Atı alan Üsküdar'ı böyle geçti.

***

Biz ne dedik;

"CHP'ye verilen her oy, Mehmetçiğe sıkılan kurşun gibidir!"

Yalan mıydı?

Öyle olmadı mı?

CHP kendi eliyle PKK'yı Meclis'e sokmadı mı?

Batı'daki tuzu kurular, entel danteller yaptığınızla ne kadar övünseniz azdır şimdi!

Alman köpeği Can'cık da (Dündar) kemençe havası çalıyor.

Yok yüzde 40'lık dişli bir muhalefet varmış da, kitlelerin özgüveni artmış da…

Gördük gücünüzü köpek!

Alman iti ne olacak!…

Ahmet Hakan da Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması için muska bile yazdırdı.

Bir Selo'ya bir Meral'e bir 'Abazan Muarrem'e destek verdi…

Reis'e ise her gün saldırdı.

Bir yazısında;

"Meydanların nabzına baktığımızda, matematiksel hesaplara baktığımızda, genel havaya baktığımızda... İkinci tur kesin gibi... Birinci turda işin bitmesi neredeyse imkânsız..." dedi.

Millet bu madrabaza 'imkansız'ın ne demek olduğunu verdiği oylarla anlattı.

***

Yurt dışına kaçan FETÖ'cü hainleri ise paketlenip getirilme korkusu sardı.

Reis'in kazanması üzerine acayip tırstılar.

Korkularından her akşam yer değiştiriyorlar.

Umutlarını seçime bağlamışlardı.

Gülen'in rüyaları yine işe yaramadı.

Cümbür cemaat sandığa gitmeleri de.

MİT paketler ve onları getirir artık…

Bu seçim ümmet seçimiydi.

İslam düşmanları bunu anlamazlar.

Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Sultan Murat Tümen Komutanı Fehim İsa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini Afrin dağlarına boşuna asmadı…

Sevinçten havalara uçuyorlar…

***

Elazığ'da CHP'den milletvekili seçilen Gürsel Erol partisinin, seçimlerdeki başarısızlığına çok kızdı.

CHP'de PKK'yı Meclis'e sokanlara isyan var!

Yıldıray Arıkan da KK'nın CHP'yi bırakmasını istiyor.

Arıkan, CHP'nin önceki dönem Çukurova Belediye Başkanıydı…

Kılıçdaroğlu'na 'çekil' diyenlerden biri de o.

CHP'li anket firmaları Meral Akşener'in oyunu yüzde yirmilerde gösterdi…

CHP'yi de uçurdular…

Ne olduğunu pazar günü gördük.

Fena çuvalladılar.

Artık dükkanı kapatırlar herhalde.

Neyse.

***

Eski Kızılay Genel Başkanı Tekin Küçükali derin manalar içeren bir tutam laz atasözleri gönderdi bana.

Düşünüp ve neşelenmeniz için bir kaçını buraya aldım;

"Bakmayin siz hamsinun küçük olduğuna, sülalesi kalabaluktur."

'Görünüşe aldanmayın' demek istiyor.

"Lafun tutarsa hakimsun, tutmazsa sen kimsun?"

Liderlik öyle kolay bir iş değildir.

"Baktun olmayi, bakmayacasun."

Bırak git demek.

"Geliysan gel gelmiysan haydee"

Naz çekemem yürrü!

"Sevduğuni alamadiysan, alduğinu sevecesun!"

Kaderine razı ol birader!

"Oksijen değilsun hoş, sensuzde yaşarum!"

Minnet etmem yani!

Mesele budur işte.