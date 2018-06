ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Acayip bir seçim geçirdik.

İçinde her şey olan!

Cumhurbaşkanlığı seçimini Erdoğan'ın kazanmasının ardından CHP'nin FETÖ'cü mebusu Mahmut Tanal galiba çıldırdı.

Çünkü millete hakaret yağdırdı.

Seçime Kemal Kılıçdaroğlu ile 'Abazan Muharrem'in yalan ve saygısızlıkları damgasını vurdu.

CHP zihniyeti budur işte.

Ringde ağzı burnu dağılan, mağlup bir boksör bile rakibini kutlar.

Bunlar öyle yapmadı.

Aksine vatandaşa hakaret etti…

Milletin tokadını yiyenler kaçtı.

Reis'i kutlamalarından vazgeçtik, kendilerine oy veren milyonlara bir teşekkürü bile çok gördüler.

'Abazan Muharrem' FOX TV'den İsmail Küçükkaya'ya attığı whatsapp mesajıyla 'adam kazandı' dedi, sonra ortadan toz oldu.

Kendisine atılan özel bir mesajı canlı yayında deşifre eden Küçükkaya ise ayıp etti.

İnce'den izin alsa daha şık olurdu.

Sonra 'gazetecilik yaptım' gibi laflara gerek kalmazdı.

Neyse.

Abazan Muharrem'in avukatı Haluk Pekşen'in görüntüleri rezilceydi.

***

Her yerde ayrı bir heyecan vardı.

İslam coğrafyası ile Suriye'de nefesler tutuldu.

Türkiye'de durum farklı değildi…

Cumhur ittifakında başka, diğerlerinde başka bir heyecan vardı.

Kısacası bu seçim bir başkaydı…

Sinirinden tırnaklarını yiyen de oldu, üzüntüsünden sabaha kadar içen de.

Hatta kuduran bile vardı…

HDP'nin barajı aşmasını Adana, Mersin, Muş, Diyarbakır ve Hakkari gibi illerde PKK silah atarak kutladı.

Sokakları yakmaya çalıştılar.

Güvenlik güçlerinden korktular.

Muharrem İnce ile Bülent Tezcan provokasyon için çok uğraştı…

Ama 10 milyonluk fark nefeslerini kesti.

Kılıçdaroğlu milletten sağlı sollu epey tokat yedi!

Belini kolay doğrultamaz artık!

FETÖ'nün talimatıyla dört benzemezi bir araya getiren Kılıçdaroğlu'ydu.

Güya Erdoğan'ı indireceklerdi.

Bunun için PKK ile işbirliği yaptılar.

Sonucu değiştiremediler ama.

ABD'nin tezgahı da işe yaramadı…

Kılıçdaroğlu HDP'ye barajı aştırdı.

Ama kendi kaybetti…

Bu gidişle hep kaybedecek!

HDP'ye gelince PKK ağzıyla konuştuğu sürece akıbeti arkadaşları ile aynı olacak.

***

Abazan Muharrem'in küfürlerini ve partili bir kadına yaptığı tacizi görmeyen gazeteci taifesi de kaybetti…

FOX'un iki cengaveri seçim akşamı programlarını yarıda kesip kaçtı.

Twitter'da Fatih Portakal ile İsmail Küçükkaya'ya bindiren bindirene.

Twitter coştu:

"Sabaha kadar program yapacaktınız yalancı ve korkak arkadaşınla birlikte.

Bittiniz.

Bu seçmen sizi asla affetmeyecek" tarzı mesajlar havada uçuştu.

Uğur Dündar, Emin Çölaşan, Soner Yalçın, Nevşin Mengü, Yılmaz Özdil, Ahmet Hakan, Ertuğrul Özkök, Ayşenur Arslan ve FETÖ'nün Sözcü'sü ile Cumhuriyet'i hala kendine gelemedi.

Bidon kafanın kim olduğunu bu millet Yılmaz Özdil'e gösterdi.

İstediği kadar 'oyların gasp edildiğini' söylesin şimdi.

CE HA PE'nin başı Kemal, Meral Akşener, İngiliz Temel, (Karamollaoğlu) Bülent Tezcan ve Özgür Özel'in yaptığı siyaset su kaynattı.

Bittiler yani.

Avrupa seçimlere müdahale için Güneydoğu'ya 10 ajanını gönderdi.

Onlar da AGİT gözlemcisi ayağına seçimlere müdahale etmeye kalktı.

Ama enselendiler.

Adamlar Şırnak, Ağrı, Batman ve Diyarbakır'ı provoke etmek için gelmiş meğer… Sokakları yakıp, yıkacaklardı.

Yakalandılar.

Seçim öncesi sürekli artan dolar dün düşüşe geçti.

Hayat normale dönmeye başladı yani.

Çok güzel şeyler olacak, çok.