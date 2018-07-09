ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Erdoğan devrimcidir.

"Kökten" değişim istedi ve değiştirdi...

Halkçıdır...

Milletini çok sever...

Onsuz asla iş yapmaz...

Milletine "yaşanabilir" bir dünya için çalışan tek dünya liderdir Erdoğan.

Emperyalist-kapitalist sisteme, sömürüye, haksızlığa sonuna kadar karşı çıkan ve isyan eden kişidir.

'Dünya beşten büyüktür' diyen odur!

Meseleye buradan bakınca Reis'i yok etmek için kurulan uluslararası çeteyi, taşeronları CHP ile FETÖ'yü, PKK'yı ve yaptıklarını daha net görürüz.

Reis'i halktan koparmak için ne fırıldaklar çevirdiler!

Gezi, 17-25 Aralık Yargı Darbesi, MİT TIR'larının durdurulması ve 15 Temmuz kanlı darbesi birkaçıdır.

Öldürmek için çete bile kurdu şerefsizler.

Suikast girişimlerini anlatmaya gerek yok!

Hiç durmadılar ki!

Standard & Poor's, erken seçim kararı üzerine Türkiye'nin 'kredi notu'nu düşürdü.

Türkiye 7.4 büyümüşken hem de.

Provokatörler borsaların kapalı olduğu geceleri bile doları yükseltti!

Malum yazar çizer takımı kuyruklu yalanlarla seçime yön vermeye kalktı.

Anket firmalarının algı dolu palavraları akıllara ziyandı.

Soner Yalçın'ın iftira makinesi aralıksız çalıştı.

ABD ve Avrupa medyası Erdoğan'a kin kustu.

Yabancı ajanslar seçim günü bile suikast planladı...

Sonuç:

CHP kaybetti.

Reis kazandı.

***

Hepsi kafayı yedi.

Birbirine girdiler.

'Abazan Muarrem'e çektikleri cila işe yaramadı.

CHP ile birlikte yürüyenler kaybetti.

PKK hariç ama…

CHP bir şeyi başardı.

PKK'yı Meclis'e soktu!

Beyaz Türkler sayesinde PKK'nın partisine oy yağdı.

İnfazlar böyle başladı.

Yüz buldular çünkü.

Tutarsızdır bunlar.

Mesela Kadir Mısıroğlu'na nefret kusarlar.

Ama Atatürk'e 'kefere' diyen Mehmet Bekaroğlu'nu mebus yaparlar.

Hem de ikinci kez.

Milleti aptal sanıyor salaklar.

***

PKK'nın masum vatandaşları öldürmesinin sorumlusu CHP'dir.

Boşuna lataris etmesinler.

PKK, Ağrı'da köy bakkalı Mevlüt Bengi ile temizlik işçisi Fevzi Ertik'i öldürmekle başladı kanlı cinayetlerine...

Sonra Lice'de bir baba oğulu infaz ettiler.

Baba Remzi Güler 48 yaşındaydı.

Oğlu Mahmut Güler de 24 yaşında...

Oğlu zihinsel engelliydi.

Bu cinayetlerle CE HA PE'nin eline kan bulaştı.

Bunun başka izahı yok.

Birlikte şemmamme de oynarlar artık.

Kılıçdaroğlu PKK'nın cinayetlerini kınayamıyor!

HDP'de aynı.

Arkasında duruyorlar.

Onlar da PKK'ya yaslandı.

"Demokrasi" ve "barış" nutku atanlar zihinsel engelli Mahmut'tan ne istedi dersiniz?

***

Skandallarıyla tanıdığımız ODTÜ'de ise rezalet serisi devam ediyor.

Mezuniyet töreni yine siyasal şova döndü.

"Zeki öğrenciler!" Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına akıl almaz hakaret içeren pankartlar taşıdı.

'Zeki' numarasıyla millete "hayvan" dediler.

Üstelik yönetimin gözü önünde.

O pankartlar 'Reis'e oy veren 60 milyon insana hakaretti.

Zekiceymiş!

Tükürürüm böyle zekiliğe...

Ne zekisi lan!

'Abazan Muarrem'e 'İnce' gönderme yap ülkemin cumhurbaşkanına hakaret ha…

Bu zekiliğe "tükürük" az gelir be!

Ne demek istediğimi zeki çocuklar anlamıştır!

Ayşe Arman 'Abazan Muarrem'de şeytan tüyü bulmuştu!

Halbuki 'Abazan Muarrem' gazeteci Fuat Uğur için attığı twitte ne mal olduğunu açıkca ortaya koydu.

Böyle bir küfürbaza ve tacizciye ülke teslim edilebilir miydi?

Çünkü:

Öfkesinin kontrolü yok!

Tahammülsüz!

Bunların tamamının ağzı bozuk.

Yani azılı faşisttirler.

FETÖ durmuyor.

PKK'da…

Gülen ölmeden, PKK bitmeden durmazlar.

Pensilvanya'daki toplantıya değişik ülkenin 33 sözde üst düzey örgüt yöneticisi katıldı.

Gülen bu hainlere Türkiye'ye yatırımları 'engelleyin' talimatı verdi.

Adam kıtır kıtır kesilmeyi fazlasıyla hak etti.

Neyse...

Milletvekillerinin yemin töreninde PKK'cılar İstiklâl Marşı okunurken salondan çıktı.

Tahammül edemediler milli marşımıza.

Şu CHP, HDP'yi Meclis'e taşımasının faturasını kesinlikle ağır ödeyecek.

Yalandan çemkirmeleri fayda etmeyecek!

Lataris *Çırpınma.