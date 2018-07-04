ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Eylül'ün cansız bedeni günler sonra sapığın diktiği direğin dibinde bulundu.

Ağrı'da dedesini ziyareti sırasında kaybolan mavi gözlü Leyla'nın cesedi de derede bulundu.

Acıları Türkiye'yi sardı.

Sapıklar yeni kurbanlar peşindedir.

Eylül'ü katleden cani daha önce bir köpeğe tecavüz etmiş…

Ceza bile almamış.

Uğur Koçyiğit isimli sapık önce köpekten başlamış yani...

Bu insan olamaz!

Ağrı'da kaybolan minik Leyla ile kimyamız bozulmuştu.

Sonra Eylül'ün acısı düştü yüreğimize.

Ağrı valisi küçük Leyla'nın açlıktan öldüğünü açıkladı.

Leyla'nın bulunduğu dere günlerce arandı.

Bulunamadı.

Belli ki oraya sonradan bıraktılar mavi gözü küçük kızı.

Güzel gözleriyle nasıl da bakıyordu.

Onun da acı haberi 18 gün üzerine geldi.

Çıplak halde bulunan Leyla'nın üzerinde sadece fotoğraflarda boynunda görülen mavi boncuklu kolyesi vardı.

Katil sadece Leyla'yı değil tüm Türkiye'yi öldürdü.

Oysa herkes seferber olmuştu.

Türkiye günlerdir nefessiz Leyla'nın bulunmasını bekledi.

Kaçırılmıştı.

Aç bırakarak öldürdüler!

***

Ankara'da 22 Haziran'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara da çok arandı.

Polis, jandarma, köylüler ve AFAD el ele vermişti.

Bakılmadık yer kalmadı.

Eski binalar, kuyular, sulak çalılıklar.

Yer yarılmış içine girmişti sanki.

Yağlıkara ailesinin komşusu Uğur Koçyiğit'in otomobilinde bulunan saç teli ve kan lekeleri çözdü vahşi cinayeti.

Yıkandığı tespit edilen arabanın arka koltukları ile paspasları kriminal laboratuvarda incelendi.

Eylül'ün yakınlarından alınan DNA örnekleriyle Koçyiğit'in aracında bulunan kan lekeleri ve saç teli uyuşmuştu.

Sapık gözaltına alınıp tutuklandı.

Konuşmadı it.

Eylül'ü kendi diktiği elektrik direğinin dibine elleriyle gömmüş köpek.

Hatta arama çalışmalarına bile katıldı.

***

Kayıp çocuk haberleri peş peşe geliyor.

Anne ve babalar ne olur çocuklarınıza sahip olun.

Hatay'ın Hassa ilçesinde amcasıyla su almaya giden konuşma engelli Ufuk Tatar da kayıp.

Amanos Dağları didik didik aranıyor.

Hala bulunamadı.

İnşallah bir acı haber de oradan gelmez!

Diyarbakır Silvan'da hayvanları otlatmaya çıkaran Yusuf Yılmaz'dan ses yok.

Hayvanları bulundu.

Ama Yusuf yok!

Çocukları kaybolan ailelerdeki acının tarifi yoktur.

Allah kimseye böyle bir acı vermesin!

Hükümet çocuklara karşı işlenen fiillere ağır cezalar getirdi…

Ama ne çıkar!

Acımasız katil Uğur Koçyiğit'i dilim dilim kessen Eylül geri gelir mi?

Ya açlıktan ölen Leyla...

Sapıklar çocuklara internet aracılığıyla çok rahat ulaşıyor.

Aman dikkat!

Sapığın biri çocuğu reklam filminde oynatma yalanıyla kandırmak istedi.

Çocuğa; "Bu işte çok para var. Seni filmde oynatabilmem için bana üzerinde hiçbir şey olmadan, her yerin net gözükecek şekilde arkalı önlü resim çekip atman gerekiyor" demiş.

Çocuk durumu ailesine anlatmış da kurtulmuş.

Pedofili, yetişkin bir kimsenin henüz ergenliğe girmemiş çocuklara cinsel ilgisidir.

Kimyasal hadım şimdi gündemde.

Buna cinsel kastrasyon da diyorlar.

İlaçla cinselliği köreltme hali.

Bana göre bu onlara ödüldür.

Böylelerini hücreye atıp işkencenin kralını yapmalı!

Kamerayla da millete izletmeli.

Ne ilacı be?