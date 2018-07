ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Kemal Kılıçdaroğlu ağır yenilginin sebebini araştırıyormuş.

Numara yapıyor!

Çünkü sebep kendisi.

PKK'lı Cemil Bayık, seçim öncesi Kandil'den CHP'ye çağrı yaptı:

"MHP ve AK Parti bize düşman, HDP'nin barajı aşması için CHP'nin desteği şart" dedi.

Bunun üzerine Kemal CHP'li her evden HDP'ye oy verilmesini sağladı.

Doğu ve Güneydoğu'da bitmek üzere olan HDP'de, batıdan gelen oylarla barajı geçti.

Kılıçdaroğlu yalandan araştırma yaptırmasın.

Yenilginin sebebi kendisidir!

***

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katledilen köy bakkalı için HDP'li Pervin Buldan'a, "Teröristleri yakalayacağım.

Sizi bu defa CHP de kurtaramayacak" demesinde de, Şehit cenazelerine CHP il başkanlarını almamakta da haklıydı.

Çünkü CHP'liler ister kabul etsin, ister etmesin.

"CHP" denilince artık akla PKK geliyor!

Soylu az bile yaptı.

Bunların hem suçlu hem de güçlü hallerine sinir oluyorum.

Edepsizlikte de Everest'i geçtiler.

***

Soylu'nun bu çıkışını PKK yoldaşı Cemal, beyaz Reno hikayesine benzetti.

"Yeniden suikastler, faili meçhul cinayetler mi geliyor?" dedi herif.

Soylu'nun Buldan'la yaptığı o telefon konuşması böyle yorumlandı.

CHP'li başkanlar kızmış!

HDP'ye oy verirken aklınız neredeydi lan!

PKK'nın partisi HDP'nin Meclis'e girmesi mümkün değilken;

Kılıçdaroğlu sayesinde mümkün oldu.

Düşünsenize…

Meclis'te terör partisinin olmadığı bir Türkiye'nin; Batı için ne kadar tehlikeli olacağını…

Yani CHP, PKK'yı Meclis'e taşıyarak; Türkiye düşmanlarına hizmet etti.

***

Zekeriya Öz ve Adil Öksüz gibi azılı FETÖ'cüleri kaçıran Alman BND ajanları tam Eren Erdem'i kaçıracakken karşılarında Türk polisini buldu.

Kılıçdaroğlu bunu da;

"Kimsenin can ve mal güvenliği yok" şeklinde millete kakalamaya kalktı.

Adam da numara çok!

Yani İçişleri Bakanı, durduk yerde CHP'ye o lafları etmedi.

Vahşice infaz edilen köy bakkalı Mevlüt Bengi ile Fevzi Ertik'in katilleri Buldan'ın toz kondurmadığı örgüttendi.

PKK'yı Meclis'e sokan CHP'de suçüstü oldu.

Örneğin:

Demirtaş, İstanbul Kadıköy'den 8 bin oy aldı, HDP ise 43 bin oy…

Aradaki fark CHP'nin PKK'ya verdiği desteğin belgesidir!

Bir örnek de İzmir'den.

Demirtaş, Karşıyaka'da 7 bin, HDP ise 25 bin oy aldı.

Tuzu kuru CHP'lilerin memlekete yaptığı kötülük budur işte.

Kılıçdaroğlu, sırtını PKK'ya yasladı.

Türkiye'nin bir numaralı sorunu bu adamdır!' Nokta!

CHP ve HDP nedense, PKK'nın gariban bakkal ve temizlik işçisinin infazı ile ilgili tek kelime etmiyor.

Utanmadan Soylu'ya laf yetiştiriyorlar ama.

Malum kalemler de şimdi afişe olan CHP-PKK işbirliğini aklamaya çalışıyor.

Emin Çölaşan gibi söz de Atatürkçülerin terör örgütüne açık açık oy istemesine rağmen hem de.

Kılıçdaroğlu ve Bülent Tezcan'ı bekleyen bir başka tehlike de Eren Erdem'in ötme ihtimalidir.

Eren Erdem itirafçı olup öterse kirli çamaşırları ortaya dökülecek.

Neyse.

HDP bu yıl Şeyh Sait mesajını Kürtçe yayınladı.

PKK'nın partisi yazıda herkese lanet okudu.

Kılıçdaroğlu, ne büyük iş yaptı görsün işte!

***

Yelda Cumalioğlu…

Sabah Ankara ve Sabah Güney'in tam sayfa röportajcısıydı…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Hanımla ilgili röportajları dillerdedir hala.

Yelda kardeşim, çok başarılı bir yayıncı.

Yüzlerce yazar onun 'Destek'i ile çalışıyor.

Bu yüzden kıskanılıyor da...

Geçenlerde bir personeli tarafından sabote edildi.

Düşmanlarına gün doğdu tabii…

O eleman internette yayınladığı iş ilanında "Türbanlı adayların CV'leri dikkate alınmayacaktır" şeklinde ayrımcı bir dil kullandı.

Yani içten vurdular!

Kıyamet böyle koptu.

Bu ifade benim tanıdığım Yelda'ya o kadar uzak ki.

Asla tasvip etmeyeceği bir durum üstelik.

Yelda ilanı yayınlayan personeli işten çıkardı.

Ama yaygara bitmedi ki.

Yıllarca birlikte çalıştık…

Sabah için sayısız röportaj yaptı…

Özel sohbetlerimizde dahi türbanla ilgili olumsuz bir lafını duymadım.

Tanıdığım Yelda'nın lügatinde siyasi görüş, dinsel inanç, cinsiyet ve felsefi görüş gibi ayrımcılıklar yazmaz.

Yapılan baştan sona bir provokasyondur.

Ben Yelda'ya kefilim.