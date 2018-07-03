ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Kimi ıhlamur ağacının altında oturmuş, boğaz'ı seyrederken yazmış yazısını.

Kuş cıvıltıları ve hışırdıyan ağaç yaprakları arasında da koyuvermiş gözyaşlarını…

Kimi de 'Abazan Muarrem'e methiyeler dizmiş ince ince…

Ayşe ise abayı yakmış adama!

Meydanlarda yemiş vurgunu!

Diriliğini, ataklığını, zekâsını, gülümsemesini, gençliğini, muzipliğini, hazırcevaplığını, samimiyetini, cesaretini ve açık sözlülüğünü sevmiş!

Diriymiş 'Abazan Muarrem!'

Kim bilir daha ne diyecekti haspa.

Neyse!

Eski Türkiye'nin malum kalemleri 'Muarrem'i şişirmeye erken başladı.

Hayrolsun!

Ayşe Arman 'uzun yol koşucusu'na benzetti onu.

Hatta onda "şeytan tüyü" buldu!

Karizmasından da etkilendi.

Kısacası malum gazeteci takımı PKK'yı Meclis'e sokan CHP'nin PR'ını yapmaya çoktan başlamış.

Artık kimi kandırabileceklerse!

***

Oysa o gün;

Yani 24 Haziran Pazar günü saat 15.07'de…

Saatteki tarihe dikkat!

15.07- 15 Temmuz'u hatırlatıyor.

O melun kanlı geceyi.

Aynı saatte Reis'e suikast planladılar.

Seçim sonuçları YSK tarafından açıklanmadan önce patlatacaklardı bombayı.

Suikasti 12 ülke birlikte hazırlamış.

Tonlarca patlayıcı yüklü panelvan tipi bir minibüsü Reis'in geçiş güzergahına park ettiler.

Arabayı Göktürk uydularımız tespit etti.

Minibüsün lastiklerinin yere yakın oluşu da dikkat çekmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçiş yolundaki araç infilak ettirilemeden etkisiz hale getirildi.

O minibüs tespit edilemeseydi, Cumhurbaşkanımızla birlikte binlerce masum insan şimdi hayatını kaybetmiş olacaktı.

Orada bulunanlar ile Reis sessiz sedasız atlattı faciayı.

Çok şükür!

Yine Allah bizi korudu!

***

İşi şansa bırakmayanlar çatıya da keskin nişancı yerleştirmişti.

Harekete geçen güvenlik güçleri çatıda bir adet parçalanmış sökülüp takılabilen keskin nişancı tüfeği ile (Sniper) bir nişancıyı yakaladı.

Konuşturulmaktan korkan yabancı uyruklu ajan yüzüğündeki siyanürü içerek intihar etti.

Suikast girişimi korumaların titizliği sayesinde önlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast için her yolu deneyen hainler bu kez de başarılı olamadı.

İşi planlayan ülkelerin temsilcileri içimizdeki bazı hainlere olayı bildirmişti.

Acaba o gece 'Reis kaybetti' diyenler suikastten haberli miydi?

CHP Genel Başkan yardımcısı Bülent Tezcan ısrarla seçimi Muharrem İnce'nin kazandığını söyleyip durdu.

Neden?

İnsan bile bile yalan söyler mi?

Yoksa suikasttan onunda mı haberi vardı?

Çok şükür Türkiye bu keskin virajı kazasız belasız atlattı.

***

Eski Türkiye 24 Haziran seçimleriyle tarih oldu.

Millet o hantal, vesayet dolu Türkiye'ye, burunlarından kıl aldırmayan bürokratik oligarşiye son verdi.

Kim ne derse desin…

İstedikleri kadar ağlaşsınlar…

O günler geride kaldı…

Büyüyen öz iradesiyle dünya devi olacak bir Türkiye var artık.

İngilizlerin Economist dergisi, "Yeni Türkiye, daha İslamcı, milliyetçi ve otoriter olacak" diye ahkam kesmiş.

Erdoğan'ı ya tanımıyorlar ya da inadına böyle yazıyorlar…

İçteki bazı hainler de Türkiye'nin, bölündüğünü iddia ediyor.

Belli ki öyle arzuluyorlar.

Millet hainlerin elinden Türkiye'yi kurtardı.

Şimdi Türkiye daha güçlü…

Darbecilerle birlikte vesayet kesiminin de saltanatı bitti.

İstedikleri kadar ıhlamurun altında ağlasınlar.

Ayşe Arman gibiler 'Abazan Muarrem'i istediği kadar göklere çıkarsın…

Millet şamarı vurmuş bi kere…

Vız gelir, tırıs gider.