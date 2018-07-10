ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

CHP milyonların oy verdiği Erdoğan'a saygısızlık yapmayı dün de sürdürdü.

Sadece CHP değil.

HDP ve İYİ Parti'li vekiller de Cumhurbaşkanı TBMM'ye gelişinde ayağa kalkmadı.

Bu yapılan kabul edilemez.

Erdoğan seçilmiş Cumhurbaşkanı'dır.

Ona saygısızlık millete saygısızlıktır.

CHP yaman çelişki içinde.

Adamlar, PKK ve partisine saygı gösterecek ama bu ülkenin Cumhurbaşkanına saygısızlık yapacak!

Sonra da bu milletten şefaat bekleyecek.

Mümkün mü bu?

Önce bu milletin kararına saygı duymayı öğrenecekler.

Kıskansalar da böyle.

Hasetle "adam kazandı" diyorlar.

Cumhurbaşkanı TBMM'ye gelirken ve yemin ederken ayağa kalkmıyorlar!

Bu saygısızlık milletedir.

Bunlar Erdoğan'ın geçen hafta il başkanlarına yaptığı konuşmayı didik didik ettiler.

'Bir şey bulurum' diye arandılar.

Reis'in vücut dilini gözlemlediler, Mimiklerini izlediler.

Bakışlarını bile takip ettiler.

"Şöyle dedi, böyle dedi. Şunu kastetti" gibi satır aralarında mana aradılar.

Bir şey bulamadılar.

Saygısızlığı ilke edindiler.

Kıskançlıklarından çatladılar çünkü.

***

Dünya'nın gözü Beştepe'deydi dün…

Yeni dönem başladı artık.

CHP, HDPKK ve İYİ Partili vekiller saygısızdı.

Reis yemin etti.

Sonra da Anıtkabir'e gitti.

Ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne Süvari Birliği eşliğinde girdi.

Mehter marşıyla sarsıldı alçaklar.

101 pare topla ödleri patladı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası, TSK Mehteran Takımı ile TSK Tarihi Birliği törende hazır bulundu.

Yani her şey muhteşemdi.

Heyecan ve coşku doluydu.

Bir tek CHP, PKK'nın partisi ve İP hazımsızdı.

Yeni dönem vatana millete hayırlı olsun.

***

Cumhurbaşkanı Erdoğan boş konuşmaz!

"CHP, HDP ile olan ilişkisini gözden geçirmeli" derken de doğruyu söyledi.

CHP, PKK'yı acayip seviyor.

Ondan vazgeçemiyor.

Bülent Tezcan ısrarla:

"Onlara terörist diyemezsin" diyor.

Onlar dedikleri PKK.

Diyarbakır Lice'de Remiz Güler ve zihinsel engelli oğlu Mahmut Güler'i katleden katil sürüsü.

Cinayetleri üstlendiler.

Mevlüt Bengi infazını da.

PKK, 'ben teröristim' diyor, CHP'liler ise 'onlara terörist diyemezsin' diyor.

La havle ve la.

Neyse… Eli kanlı HDP'nin ne işi vardı Meclis'te?

Dostum Haluk Cangökçe de sordu:

HDP'liler;

"- Bayrağa düşman mı?"

-Düşman!

"- İstiklal marşına düşman mı?"

-Düşman!

"- Devlete düşman mı?"

-Düşman!

"- Vatana düşman mı?"

-Düşman!

"- İslam'a düşman mı?"

-Düşman!

"- Millete düşman mı?"

-Düşman!

-Peki…

-"Katil mi?"

-"Katil!"

Ey Kemal Kılıçdaroğlu bile bile HDP'yi Meclis'e soktun.

Yazıklar olsun sana!

Milletin ödediği vergilerle, maaş da alacaklar.

Dokunulmazlıkları bile olacak!

Ulusal marşımıza tahammülleri yok.

PKK'yı Meclis'e sokmaya utanmadınız mı?

Tükürürüm böyle demokrasinin içine…

***

Furkan Cemaati de FETÖ'nün bir koluydu.

Erdoğan'a kin kusuyordu.

Cemaate ait derneklere kilit vuruldu.

Milletin dini duygularını sömürerek köşe dönen vatan hainlerine aman yok artık.

Dini kullanarak devlete sızmak isteyenlere de…

Neyse…

Kapatılan Zaman gazetesi eski yazarı Mümtazer Türköne "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Hasan Cemal'in iki gözü iki çeşme şimdi.

Sahi Türköne kimdi?

CIA ajanı Enver Altaylı FETÖ'ten tutuklanınca öğrendik Türköne'nin kim olduğunu.

Enver Altaylı'nın da kim olduğu zamanında bilinseydi yer yerinden oynardı.

Altaylı, Özbek asıllıydı.

Mümtazer Türköne de Altaylı'nın akrabası Mualla hanım ile evliydi.

Enver Altaylı'nın geçmişi karanlıktır.

Altaylı, ünlü CİA ajanı Özbek asıllı Ruzi Nazar'ın yakın arkadaşıydı.

Altaylı'nın kardeşi Taha, Kazakistan Türkiye arasında mekik dokuyor.

Bu adama dikkat.

Enver Altaylı çetesiydi Reis'i yemek isteyen.

Dünkü tören onlara da kafayı yedirtti.