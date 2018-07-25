ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Biri rövanşçı, kavgacı…

Ona 'kargaşa' temsilcisi de diyebiliriz…

Adı Barış Atay!

PKK partisinin Hatay mebusu…

CHP sayesinde Meclis'te.

Diğeri "terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla tutuklanmış biri.

Şimdi İstanbul mebusu.

Adı Ahmet Şık.

O da Nişantaşı, Kadıköy, Şişli ve Beşiktaş'ta oturan Beyaz Türkler sayesinde Meclis'te.

PKK'nın partisi bunlarla hızlı bir açılış yaptı.

Valilerin yetkisini artıran madde ile ilgili HDP adına görüş belirten Ahmet Şık, Başkan Erdoğan'a, Hükümete ve AK Partililere kürsüden hakaret yağdırdı.

Ayrıca PKK partisinin eski Eş Başkanları Figen Yüksekdağ ile Selahattin Demirtaş'ın suçsuz yere içeride olduğunu söyledi.

AK

Parti'nin Enis Berberoğlu ile Leyla Güven'i hapiste tutmak için film üstüne film çevirdiğini de iddia etti.

Roboski katliamcılarının yeni planları olduğunu da...

Sonra "ahlaksızlar" dedi.

Benzeri daha çok şey söyledi.

Meclis Başkanvekili Mustafa Şentop, "Bu kürsü kimseye hakaret etme hakkı vermiyor" diyerek mikrofonunu kapatmasaydı kim bilir daha neler söyleyecekti.

Meclis'i karıştırma sezonunu açtılar.

Hayırlı olsun Kılıçdaroğlu!

PKK'ya oy veren CHP'liler size de!

Anarşistleri ve terör sevicilerini Meclis'e sokmakla ne büyük iş başardığınızı görün!

***

İkinci olayda şu:

Anıtkabir'de çektiği videoda Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci tutuklandı.

Bence iyi de oldu!

Yaptığı provokasyondu çünkü…

Herkes dersini almalı.

Devlet büyüklerine ve kutsala hakaret etmenin bir bedeli olacağını bilmeli.

Sadece Atatürk'e değil, Allah'a, peygambere ve Osmanlı padişahlarına hakaret edenlere de ağır cezalar verilmeli…

Nokta…

Ya şu Aydınlık yazarı Rıza Zelyut'a ne demeli.

Adam, Safiye İnci'nin tutuklanmasının ardından hakaret dolu ahlaksız bir mesaj paylaştı.

Kadının fotoğrafının altına şu yazdıklarına bakın:

"Bu Safiye, Atatürk'e neden hakaret etti?

Dudaklar ve gözler boyalı.

Yüzünde allık,

Başında güneş gözlüğü.

Gözler çok çok davetkâr.

Aranıyor...

Cinsel açlığını gençlere duyurmak için böyle bir çıkış yaptı.

Atatürk'e hakaret eden kadınların hastalığı, fikirsel değil cinseldir."

Haydaa!

Hiç yakıştı mı Rıza aka?

Bu bakış ve üslup kimden gelirse gelsin kabul edilemez.

Hem Atatürk böyle savunulmaz!

Kadınlara makyajı üzerinden bu tür yakıştırmalar yapılmamalı!

Dudağı boyalı, kafasında güneş gözlüğü olan kadınlara 'aranıyor' gözüyle bakılabilir mi?

Safiye'den ne farkın kaldı Rıza?

Kadını kafasının içindekilerle değil de bakışlarıyla yorumlaması ne kötü.

Sapkın ve utanç verici!

Nokta!

***

Üçüncüsü de:

Alman Milli Takımı'na rest çeken Mesut Özil olayı.

Dünyada gündem oldu.

İpliklerini pazara çıkardı.

Irkçı kafayı teşhir etti.

Mesut, Gelsenkirchen doğumlu.

Aslı Zonguldaklı ama...

Aslını unutmadı çocuk.

Çıkışıyla Almanya'yı sarstı.

Almanların ne kadar çifte standartçı bir millet olduğunu dünyaya gösterdi.

92 kez Almanya Milli Takımı'nda forma giyen Mesut, 23 kez fileleri havalandırmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşme ve çektirdikleri fotoğraf yüzünden Alman kafatasçıların hedefi olmuştu.

Türk asıllı biri daha var Almanya'da…

Cem Özdemir…

O da Tokat'lı.

Ama bir hain.

Yeşiller Partisi'nin Eşbaşkanıydı.

Katı bir Türk ve Türkiye düşmanı…

Belli ki genleri bozuk…

Özil yüreğimize su serpiyor.

Alman köpekliğini yapan Can Dündar ve Cem Özdemir gibiler de nefretimizi kazanıyor.

Gözlerinden öpüldün Mesut!