ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Adnan Hoca denen rezilin pislikleri bir bir ortaya çıkmaya başladı…

Adamdan resmen lağım fışkırıyor.

Çocukları bile taciz etmiş it!

Bunca yıl onu kim korumuş?

Öbür dünyada nasıl hesap verecek bilmem?

Rezilliğin biri bitmeden diğeri başlıyor.

Ya Kılıçdaroğlu..

Ya onun üfürmeleri…

Vallahi başıma ağrı, mideme kramplar giriyor.

"-Biz ne ara bu hale geldik!"

"-Ne oldu bize böyle!"

"-Ne günlere kaldık Allahım!"

"-Hak ve hukuk ayaklar altına alındı!"

"-Bilgelik ve liyakat bitti!"

"-Kültürel yozlaşma, aydın kokuşması, bağnazlık almış başını gitmiş!"

Tükendik be!

Tükendik!

Taciz, Tecavüz, Çocuk istismarı, Kadına şiddet, Cinayet, Kaza, Hırsızlık, Dolandırıcılık, Hile, Rüşvet, Adam kayırma, Mal mülk kavgası, Para ve makam aşkı tüketti bizi...

Birbirimize inanmaz olduk!

Tahammülümüz de kalmadı!

Eğriye eğri doğruya doğru diyemez olduk!

Yalan konuşuyoruz!.

Örnek mi; Kemal Kılıçdaroğlu!

Adam söylediği yalanlar yüzünden binlerce lira tazminata mahkum oldu.

Ama hala palavra kesiyor.

Böyle puan alacağını sanıyor.

ODTÜ'deki mezuniyet töreni de Başkan Erdoğan'a hakaret töreni oldu.

ODTÜ'de vukuat çok.

Göktürk-2 uydusu fırlatılırken de rezalet çıkardılar.

O uydu yerli ve yüksek çözünürlüklüydü.

TSK'ya istihbarat sağlıyor şimdi.

Yani Kandil'i adım adım izliyoruz.

Belli ki buna bozuldular.

Başkana hakaretlerin sebebi de bu.

***

***