ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Adnan Hoca denen rezilin pislikleri bir bir ortaya çıkmaya başladı…***Kemal Kılıçdaroğlu
Adamdan resmen lağım fışkırıyor.
Çocukları bile taciz etmiş it!
Bunca yıl onu kim korumuş?
Öbür dünyada nasıl hesap verecek bilmem?
Rezilliğin biri bitmeden diğeri başlıyor.
Ya Kılıçdaroğlu..
Ya onun üfürmeleri…
Vallahi başıma ağrı, mideme kramplar giriyor.
"-Biz ne ara bu hale geldik!"
"-Ne oldu bize böyle!"
"-Ne günlere kaldık Allahım!"
"-Hak ve hukuk ayaklar altına alındı!"
"-Bilgelik ve liyakat bitti!"
"-Kültürel yozlaşma, aydın kokuşması, bağnazlık almış başını gitmiş!"
Tükendik be!
Tükendik!
Taciz, Tecavüz, Çocuk istismarı, Kadına şiddet, Cinayet, Kaza, Hırsızlık, Dolandırıcılık, Hile, Rüşvet, Adam kayırma, Mal mülk kavgası, Para ve makam aşkı tüketti bizi...
Birbirimize inanmaz olduk!
Tahammülümüz de kalmadı!
Eğriye eğri doğruya doğru diyemez olduk!
Yalan konuşuyoruz!.
Örnek mi; Kemal Kılıçdaroğlu!
Adam söylediği yalanlar yüzünden binlerce lira tazminata mahkum oldu.
Ama hala palavra kesiyor.
Böyle puan alacağını sanıyor.
ODTÜ'deki mezuniyet töreni de Başkan Erdoğan'a hakaret töreni oldu.
ODTÜ'de vukuat çok.
Göktürk-2 uydusu fırlatılırken de rezalet çıkardılar.
O uydu yerli ve yüksek çözünürlüklüydü.
TSK'ya istihbarat sağlıyor şimdi.
Yani Kandil'i adım adım izliyoruz.
Belli ki buna bozuldular.
Başkana hakaretlerin sebebi de bu.
ODTÜ'deki rezalete sahip çıktı.
Çıkmazsa şaşardım zaten.
Adam kanunsuzluğu ilke edindi.
Sinirleri germeyi de.
Dakka bir gol bir yani…
5 Temmuz hain darbe gecesi için de "Erdoğan Marmaris'te saklandı"
dedi.
Hiç utanmadı yalan söylemeye.
Halbuki o gece asıl saklanan kendisi.
Ama adam hasta.
Yani mitomani!
Gerçekleri bilerek çarpıtma hastası.
Ruhsal durumu bozuk.
Çünkü;
Yenilmiş de yenilmiş,
Yenilmiş de yenilmiş,
Yenilmiş de yenilmiş! Erdoğan Marmaris'te saklanmış ha! Kemal kargaları bile güldürdün yine!
Kılıçdaroğlu'nun Meclis'e taşıdığı PKK partisinin iki vekili Eren Bülbül
'ü şehit eden PKK'lı itin tabutunu taşıdı.
Yemin ederken "Kürt anası"
pozları veren HDP Diyarbakır mebusu Remziye Tosun
ile Musa Farisoğulları
teröristin cenazesindeydi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'Fragman bitti, film başlıyor'
sözünü duymadılar galiba.
Kılıçdaroğlu'na PKK'yı Meclis'e taşımasının hesabı da sorulur elbet.***"-Biz bu hale nasıl geldik?"
derken aklıma Adnan Hoca
isimli meczup, Fetullah Gülen
isimli sapık,
Avukat Feyza Altun
geldi.
Avukat Feyza Altun; "Anne iyi bir anneyse kiminle seviştiğinin önemi olmamalıdır"
dedi. Sinem Gedik
'i böyle savunmuş!
Edep yahu!
Özgürlük, kadın hakkı falan diyerek ahlaksızlığı kimse normal gösteremez! Fetullah Gülen
bildiğiniz gibi bir şeytan.
Röntgenci köpeğin yemediği halt kalmadı.
Adnan Hoca pisliği ise insanlık suçu işledi.
İsmi bile midemi bulandırıyor.
14 yaşındaki müştekinin kan donduran ifadesi suç örgütü lideri Adnan Oktar
'ı hapislerde çürütür.
Oktar'ın müridlerinden birinin tecavüzüne uğrayan 14 yaşındaki P.T. isimli kızın ifadesi hakikaten kan donduran cinstendi.
Detayları yazmıyorum.
İğrenç şeyler var çünkü.
O kız çocuğu ifadesinde: "Beni örgüte Ender Daban isimli üye soktu. Orada tecavüze uğradım. Sonra beni Adnan Oktar'a getirdiler. Oktar, Ender'e 'git burdan' dedi. Bana yaklaşmamı söyledi, bembeyazsın seni ısırırım dedi. Çok korkmuştum titriyordum, bana "Sakin ol, benim korumamdasın, çok güçlüyüm, kimse kılına dokunamaz"
dedi.
Sonra Ender'i çağırdı, "Bu kız bundan sonra benim, 18'e girince senle evlenecek"
dedi.
Rezalet ötesi şeyler bunlar.
Yani tuzu bile kokuttular.
Siyasetçisi yalan söyler, iftira atar.
Uyduruk hocaları da çocuklara tecavüz eder.
Ne günlere kaldık yarabbim!