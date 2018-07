ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

15 Temmuz darbesini bir gün önceden haber veren Putin'in Danışmanı Alexandr Dugin;

"Darbe teşebbüsü başarılı olsaydı iç savaş çıkar, Türkiye bölünürdü" diyor.

Bizdeki manyaklar hala işin ciddiyetinin farkında değil.

Bilerek böyle yapıyorlar.

Başkan Erdoğan'la kafayı bozmuşlar.

Vızırdayıp duruyorlar işte!

Pazar günü yapılan 15 Temmuz törenlerine, oradaki kalabalığa nefretle baktılar.

Çünkü hainler!

Çünkü darbe yanlısıdırlar.

CHP'nin başı zavallı yenik adam da utanmadan, "Erdoğan Marmaris'te saklandı" dedi.

Kafaya bak!

Yalana bak!

Reis'in konuşmasını 'Nutuk' diyerek hafife alanlar oldu.

'Saray basını' dedikleri gazetemize de göz atmışlar.

Ama anma haberlerinden hoşlanmamışlar!

***

15 Temmuz darbesini değerlendiren Putin'in Danışmanı Dugin'in dediği gibi Başkan Erdoğan daha özgür, daha güçlü bir ülke inşası için çalışıyor…

FETÖ ve siyasi uzantıları derin devleti yok edip yerine paralel bir devlet kurmak arzusunda.

Erdoğan, milletin adamıdır.

Ve gerçektir.

Kılıçdaroğlu gibi değildir.

Erdoğan'ı kontrol edemeyeceğini anlayan Fetullah Gülen darbeyle onu yok etmeye kalktı.

Darbenin iyisi kötüsü yok!

Ama öncekiler Kemalist darbelerdi.

15 Temmuz darbesi başarılı olsaydı, rejim değişecek diktatörlük gelecekti.

Memleketi işgal edeceklerdi.

Amaç, Türkiye'yi ele geçirmekti.

Yapamadılar.

Başkan Erdoğan ve kahraman Türk halkı işgale izin vermedi!

***

Dedik ya adamlar manyak!

Hem de şeddelisinden!

251 şehit vererek püskürttüğümüz 15 Temmuz işgal hareketinin anma törenlerine tahammülsüzlükleri bundan.

Reis'in konuşmasını beğenmemişler!

Beğenmesinler!

Ne demişti?

"15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız!" Tabii ki bu ifade hoşlarına gitmez.

15 Temmuz unutulsun istiyorlar…

Unutulmalı ki yenileri gelsin!

Adamlar darbe manyağı!

Ne desek az!

Türkiye'yi düşünüyorlarmış!

Nah düşünüyorlar!

Türkiye'yi düşünen Erdoğan'ın darbe karşıtı konuşmalarından rahatsız olmaz!

Sözümüz Kandil'cilere!

FETÖ'cüler ile Kılıçdaroğlu'na…

Bir de Hasan Cemal'e.

***

Seçim sonuçları kimyalarını bozmuş.

Kodestekiler ve kaçakların umudu 24 Haziran seçimlerindeydi.

Cezaevinden çıkacaklarını umdular.

Seçimi almak için tüm dünya ittifak yapmış, Başkan'a karşı birleşmişti…

Hasan Cemal ve şürekası, Reis'i yıkabilmek için çok çabaladı.

Ne ettilerse olmadı.

Cumhur Erdoğan'ı başkan yaptı.

Kudurdular!

Ve Türkiye yeni bir döneme girdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) yurt dışına kaçanları tek tek paketlemeye başladı.

Kaçakların yürekleri fut fut atıyor şimdi.

Mehmetçik ise hem dağda, hem ovada PKK'lı terörist avlıyor.

***

Almanlara köpeklik yapan Can Dündar, uzaklardan havlıyor.

Kafa bulandıracağını sanıyor hain it!

Can'cık'a göre Başkan Erdoğan'ın dolar ve euroyu yenmesi, rakiplerini yenmesi kadar kolay olmayacakmış!

Kemer sıkacakmışız!

Rüya görüyor it!

Fetullah Gülen iti de;

'40 yılda ördüğüm hırkayı Erdoğan'a giydirmem' demişti.

Sinsiliğini böyle itiraf etmişti çakal.

O da ayrı bir meczup...

Müritlerine bayılma numarası çeken, bu alçak, yatak odalarına da hastaydı.

Halkın üzerine savaş uçaklarıyla saldıracak kadar da tehlikeli bir puşttur o.

Reis olmasaydı şimdi Türkiye bin parçaya bölünmüştü.

Hasan Cemal gibiler Erdoğan'a Türkiye'yi böldürmediği için kızıyor!

Hem kızsa ne yazar ki.

Türkiye teker kaldırdı, uçuyor!