ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

15 Temmuz kalkışma akşamı, kaldığı yurttan olayları takip eden üniversiteli Yasin Naci Ağaroğlu, tepki için Genelkurmay'ın önüne gitti.

Yasin, hukuk son sınıf öğrencisiydi.

Tek dersini vermek için Antalya'dan Ankara'ya gelmişti.

Ablası Betül Kardıçlı mesajla kardeşine ulaşarak Ankara'nın karışık ve tehlikeli olduğunu söyledi.

Betül Kardıçlı ile kardeşi Yasin arasında 15 Temmuz gecesi saat 02.05'te başlayan, 03.45'te biten hüzün dolu yazışmalar şöyle:

Yasin:

"-Halk sokakta hep."

Abla Betül Kardıçlı:

"-Yasinim dikkat et!"

"-Orası tehlikeli mi?"

"-Aklım sende kalır…"

Yasin:

"-Şimdi polise sordum."

"-Teslim olmaya başladılar."

"-Hallolacak inşallah dedi."

Abla Kardıçlı sevinçle:

"-Ciddi misin?"

"-Elhamdülillah!" dedi.

Yasin:

"-Halk tankların önünü kesti indirdi askerleri filan."

Abla Kardıçlı:

"-Elhamdülillah!"

"-Dikkat et kendine!"

Yasin:

"-Tamamdır dua edin çok."

Abla Kardıçlı;

"-İnşallah canım."

"-Rabbim tuzaklarını başlarına döndürsün!"

Yasin:

"-Amin inşallah."

Saat 02.45'e kadar gözlerini kırpmadan televizyonları izleyen abla Betül Kardıçlı olayların şiddetinin artmasıyla telaşlandı ve peşpeşe kardeşi Yasin'e mesaj attı:

"-Yasin halka kurşun diyor tv, nerdesin?"

"-Gözünü seveyim uzak dur."

"-Yasinnn iyi misin?"

"-Yasinnnn, kafayı yiyeceğim, bi cevap ver."

"-Yasinnnn. Ablam kalabalıkta mısın?"

Mesajları karşılıksız kalan abla Betül Kardıçlı fenalaştı.

Yüreğine sancı girmişti.

03.46'da yolladığı son mesajında;

"-Yasinimmm ben öldüm burada ablam."

Yasin'inden yine cevap alamadı.

Çünkü hainlerin kurşunlarıyla Genelkurmay'ın önünde şehit düşmüştü Yasin.

***

22 yaşındaki Hukuk Fakültesi son sınıfı öğrencisi Yasin Naci Ağaroğlu, tek ders sınavını vermek için gelmişti.

Asker giysili teröristlerin sivillere ateş açtığını televizyonlardan öğrenen ablası Betül'ün korktuğu başına geldi.

Kardeşini uyarması işe yaramamıştı.

Halkın tankların önünü kestiğini ablasına anlatan Yasin'le sonra iletişim kesildi.

22 yaşında şehit düşen Ankara Hukuk Fakültesi'nin vatansever öğrencisi aynı zamanda İlahiyat'ta da okuyordu.

"Kurşun oruç bozmaz şehidim.

Sen bugün Allah katında iftara davetlisin."

"15 Temmuz 2016 darbe gecesi Ankara Genelkurmay Başkanlığı kavşağında helikopter kurşunuyla şehit olmuştur.

Bu vatanın ekmeğini yediğimiz gibi uğruna kurşun yemesini de biliriz."

Yasin'in mezar taşında bunlar yazıldı.

***

Yasin'in şehit olduğu saatlerde CE HA PE Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde televizyon izliyordu.

Kim bilir?

Belki de Erdoğan'ın şehit edilmesini bekliyordu.

Kılıçdaroğlu, tanklar arasından sıvışmış Bakırköy'e gelmişti.

Genç bedenler kahpe kurşunlarla bir bir toprağa düşerken o Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde keyif çatıyordu.

CHP İstanbul il başkanı Canan Kaftancıoğlu da 15 Temmuz ile ilgili hâlâ tirinim havası çalıyor.

Hiç utanmıyorlar.

Darbeye 'tiyatro' dediler.

Başkan Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele FETÖ'cü askerlerin yaptığı saldırının izleri odada dururken hem de.

Duvarlar delik deşik, odanın kapısında ve camlarda dehşetin izleri saldırının acımasızlığını gösteriyorken hâlâ...

Lanet olsun!