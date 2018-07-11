ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

İçişleri Bakanlığı'na yeniden getirilen Süleyman Soylu dağdaki terör ağalarının kimyasını bozdu.

CHP'nin Meclis'e soktuğu PKK yöneticilerinin akıl almaz sapıklıkları ise dağda isyan başlattı.

Kadın düşkünü birer puşt hepsi.

Terör ağaları küçük kız ve erkek çocuklarına tecavüzde birbirleriyle yarışıyor.

Daha önce Cemil Bayık ile Murat Karayılan, 'Kırmızı Fularlı Kız' yüzünden kapışmıştı.

PKK'nın sözde komutanlarının iğrenç tecavüzleri dağılmak üzere olan örgütü hepten karıştırdı.

Dağda çocukları olanlar da isyanda.

Sadece eli kanlı katil değil bunlar.

Aynı zamanda azılı birer sapıktırlar.

Dağa kaldırdıkları kız ve erkek çocuklarına tecavüz ediyorlar.

Karşı çıkanları ise öldürüyorlar.

Kandil'den kaçan PKK'lı kadın teröristlerin tüyler ürperten ifadeleri istihbarat raporlarına girdi.

Genç kızları kandırarak dağa çıkartan örgüt, küçük yaştaki kızlara tecavüz ve işkence gibi kan donduran işler yapıyor.

Dilber adlı kıza Cemil Bayık'ın tecavüz ettiği duyulunca kız infaz edildi.

Saime Aşkın, örgütteki terörist başlarının kadınlarla olan ilişkilerini eleştirmesi üzerine dağda kendi eliyle kazdığı mezarda kurşuna dizildi.

Dr. Jiyan kod adlı Lamia Baski, uğradığı cinsel tacizler yüzünden ailesinin yanına dönmek isteyince Cemil Bayık tarafından 'ajan' ilan edilerek aylarca işkence gördü.

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Kadın düşkünü Duran Kalkan, Cemil Bayık gibi elebaşlarının Kandil'de küçük kızları seks kölesi yaptığını bilmeyen yok.

Örgüt ağaları Türk Hava Kuvvetleri'nin bombalarından korunmak için dağın İran tarafında kalan bölümünde yerin yüzlerce metre altındaki dehlizlere indi.

Terör ağaları kalacakları sığınaklara çekilirken, "Yakın koruma", "Danışman", "Özel Kalem Müdürü" gibi uydurma sıfatlarla yanına aldıkları gözdeleriyle buralarda alem yapmaya başladı.

Mehmetçik'in saldırıları karşısında kaçacak delik arayan teröristler de bu duruma isyan etti.

Kadın düşkünü sözde başkanların yaptıkları rezillikler öyle ayyuka çıktı ki, Kandil'deki ana telsiz istasyonu Rojhat, terör ağalarının kadın düşkünlüğünü eleştiren anonslardan konuşamaz oldu.

Murat Karayılan'ın telsiz kodu olan Rojhat, bu tür tepki anonslarına eskiden sert çıkardı.

Ama şimdi dilini yuttu.

Geçen yıl 'Kırmızı Fularlı Kız' yüzünden Murat Karayılan ile Duran Kalkan birbirine düşmüştü.

Karayılan ve Kalkan arasında yaşanan gerginliği Cemil Bayık gidermeye kalkmıştı.

Bayık'ın, Karayılan'a "Sen de şu kadını Duran Başkana gönder de aranızdaki dargınlık sona ersin" şeklindeki sözleri olay olmuştu.

Karayılan, artan tepkiler üzerine Kırmızı Fularlı Kız olarak bilinen Ayşe Deniz Karacagil'i Rakka'da YPG'ye gönderdi.

Karacagil orada öldürüldü.

Gezi'nin 'Kırmızı Fularlı' kızını Karayılan öldürttü.

CE HA PE'nin işbirliği yaptığı, Meclis'e soktuğu teröristlerin hali bu…

Bahoz Erdal'ın kankası Hasan Cemal terör baronlarının dağda küçük kızlara tecavüzünü yazmıyor.

Ama "Diktatörlük… Despotluk...

Otokrasi...

Faşizm...

Başkan babalık...

Tek adamlık...

Yeni padişahlık…" gibi saçma sapan ifadelerle Başkan Erdoğan'a saldırıyor.

Adam kafayı Reis'le bozmuş.

Öldürsen PKK'yı satmaz.