ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Adnan Oktar da, Fetullah Gülen de pis işlerinde hep kadınları kullandı.

İyilikle olmazsa zorla…

Bu örgütler kadınlara çok çile çektirdi!

Gerek cemaate, gerekse Adnan Hoca'nın yanına 'İslamı öğreneceğim' diye giren kadınların hepsi istismara uğradı.

İllegal örgütler pis işlerini güven veren isimlerle gizledi.

Mesela Fetullah karanlık işlerini 'abla' dediği kadınlara yaptırdı!

Abla!

Yani 'anne' gibi bi şey!

FETÖ, yüce kavramlarla fuhuş, ihanet, casusluk, hırsızlık ve büyük vurgun yaptı.

Gülen, örgütüne de 'Cemaat' ismini taktı.

'Cemaat' adı kulaklara camiyi çağrıştırdığı için insanlara güven verdi.

İnanç sahiplerini bu kavramla aldattı şerefsiz.

15 Temmuz kanlı darbesini de cemaat adını taktığı terör örgütüne yaptırdı!

Adnan Oktar da kadınlara 'bacım' erkeklere 'kardeş' dedi.

Bacım ve kardeş!

Kulağa hoş gelen iki güzel kavram.

Bu sapık da 'bacım' dediği kızlara tecav��z etti, fuhuşa zorladı.

Oktar ve Gülen ikilisi siyaseti de ticareti de hep kadınlar üzerinden yaptı.

Tuzakları böyle kurdu.

Kadın meraklılarını böyle kafeslediler.

Her iki örgütün elinde gizlice çekilmiş binlerce seks kaseti var.

Ama rekor Fetullah Gülen'in tabii…

Adamın elinde bir porno kanalını yıllarca idare edecek kadar seks kaseti var…

Tam 12 bin kaset...

Dile kolay!

Boy boy, renk renk kadınların, bürokrat, siyasetçi ve iş insanıyla ilişki halinde görüntülendiği kayıtlar!

İstediklerini bunlar sayesinde aldılar.

Kaseti olanlar işini kaybetmek ve rezil olmamak için FETÖ'nün de, Oktar'ın da talebini karşıladı.

Karşılamayan yandı.

Ya yuvası yıkıldı.

Ya işini kaybetti.

Ya da siyasi hayatı bitti.

Bu tür kamera kayıtları 10 şiddetinde deprem gücündedir.

Ali Kırca…

Bu başarılı programcı ve sunucu yok artık.

Yılların siyasetçisi Deniz Baykal da.

Her iki şahsiyeti de tuzağa düşüren FETÖ puştuydu..

Malikhanesinde 127 kamera çıkan Adnan Oktar'ın kimlere tuzak kurduğu yakında ortaya çıkar.

Röntgenciliğin piri Fetullah Gülen'dir.

Bu sayede hem siyasi güç, hem de para kazanmıştır.

Tuzağa düşürdüklerinden biri eski DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel'di…

Yüksel, Gülen'e 'örgüt davası' açmıştı.

FETÖ 'öldürün' dedi.

Öldüremediler ama!

Cemaat mensubu alımlı bir avukat abla buldular!

Ablaya da, "Nuh Mete Yüksel'i ne yap et kendine bağla" talimatı verdiler.

Abdestsiz sokağa çıkmayan abla da talimat üzerine seksi kıyafetler giyerek savcıyı baştan çıkardı.

Onunla yatağa girdi.

FETÖ genç kadına, 'savcıyla seviş kameraya aldır, cennette Peygamberimize komşu ol' demişti.

Savcıyla yatan 'abla' Peygamberimize komşu olamadı ama çektiği kaset sayesinde Gülen'e dava açılmasını önledi.

Hep böyle yırttı iblis!

FETÖ ablaları dini duygularla motive ederek benzeri çok işler yaptırdı.

Fetullah başkasıyla yatağa soktuğu kızlara uyduruk hadislerle moral aşılardı.

Onlar da böyle başını açtı, içki içti, mini etek hatta bikini giydi.

Adnan Oktar da aynı yöntemi 'kedicik'lerine uyguladı.

Oktar örgüte aldığı kızlara 'turnike sistemi' ile tuzak kurdu.

Gruba yeni giren kızlar gruptaki erkeklerle ilişkiye sokulup, seks kölesi haline getirildi.

Buna da 'turnike sistemi' dediler.

Oktar kızlarını fuhuş için özel davet ve organizasyonlara bile gönderdi.

Adnan Hoca ile ilgili kan donduran sayısız itiraf var.

Erkek müritler bölge bölge çalışır, kandırdıkları kadınları kameralı evlere getirirdi.

Çekilen görüntülerle de onlara şantaj yapılıyordu.

Seks kölesi yapılan kadınlar Adnan Oktar'ın emrinden çıkamazdı.

İtaat etmeyen kadına ise ceza olarak 24 saatte 20 erkek tecavüz ederdi.

"Santaj kaset"lerinden Tarkan Y. isimli mürit sorumluydu.

Adnan Oktar'ın MOSSAD ve CIA ile de bağlantısı vardı.

FETÖ'cü Mehmet Baransu ve Tuncay Opçin'le de...

FETÖ, PKK ve Adnan Oktar, bi şekilde kandırdığı kadınlara çok çile çektirdi.

Hayatlarını kararttı.

Şunu merak ediyorum:

Her yerde karşımıza çıkan Mahmut Tanal ile Bülent Tezcan kedicikler alınırken ortada yoktu!

Niye?