ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Yeni bakanlarla ilgili fitne çıkarmak isteyen takım aportta bekliyor.

"Hata yapsalar da, Reis'e çemkirsek" durumundalar.

Onlardan biri odatv.

Soner Yalçın'ın türlü türlü yalanlarla millete operasyon çektiği haber portalı…

Fesatlığa erken başladı ama…

İşleri güçleri puştluk olunca!

Peşlerindeyiz!

Meclis'e girmesi için PKK partisine destek atan Emin Çölaşan da hangi yüzle 'al sana yeni Türkiye' der anlamam!

Bunlar Erdoğan'la ilgili tezvirat yapar…

Ama şöyle bir soruyu sormaz, soramaz!

Apoletlerinin sökülmesinden ya da Fuat Uğur gibi küfür yemekten korkarlar.

Soru şu:

'Abazan Muarrem' ne kadar yardım topladı?

"5 lira, 10 lira, 20 lira yatır ama yatır'" demişti.

Toplanan paranın ne kadarı harcandı?

Borçlumu yoksa banka hesabında hala nakit parası var mı?

Tacizi görmeyenler bunu da görmez!

Okurum basit bir hesap yapmış.

İnce'ye 13 milyon seçmen oy verdi…

Bunun 10 milyonu 100 er lira verse toplanan para 1 milyar lira eder.

Eski parayla tam 1 katrilyon.

Hadi Çölaşan ve baysoner adamsanız ve yiyorsa sorun Abazan Muarrem'e…

Ne kadar para topladın la?

***

Süleyman Soylu'nun yeniden İçişleri Bakanı olması CHP ve HDP'nin aklını aldı.

Yanyurt Köyü'nün bakkalı Mengü'nün PKK'lılar tarafından öldürülmesi üzerine Soylu, Pervin Buldan'a, "Sizi CHP bile kurtaramayacak" demiş, ardından da valilere CHP ile ilgili o talimatı vermişti.

Bunlar Soylu'nun bakan olmaması için çok uğraştı.

İstifasını bile istediler.

Soner'in odatv'si itibar cellatlığı yaptı.

Adamı yıpratmak için ne gerekiyorsa o!

15 Temmuz gecesi darbecilere karş�� duran, terör örgütlerinin nefesini kesen, zehir tacirlerine de aman vermeyen Soylu, FETÖ ve PKK'ya göz açtırır mı?

Ya Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar.

***

Terörle mücadele ekip işidir…

Ve sıkı takibi gerektirir…

Korkmadan üstüne yürümeli teröristin…

Örgütlerin, eğilimlerine ve kabiliyetlerine nüfuz etmek zorundasınız.

İstihbarat artık bir süreç değil, manevra yapabilen bir silah oldu.

FETÖ'nün en iyi bildiği iş.

Öğretmeni CIA çünkü.

CIA sayesinde sinekten yağ çıkarırlar.

FETÖ'yü ilk deşifre eden emniyet müdürleriydi Cevdet Saral ile Osman Ak.

Alçak vatan hainini ilk onlar çözdü.

FETÖ'nün hışmına da ilk onlar uğradı…

Doğan Medyası'nın 'telekulak' manşetleri unutulmaz.

Merhum Ecevit'in Fetullah Gülen sevdası yüzünden Cevdet Saral, en verimli çağında emekliye ayrıldı.

Osman Ak ise çin işkencesi çekti.

Yaşadıklarını bir o, bir de Allah bilir…

***

Ak, 15 yıl üzerine aktif görev aldı.

Zonguldak Emniyet Müdürü oldu.

Sonra Adana'ya geldi… Adana'da terör ve uyuşturucu bataklığını kuruttu.

PKK'nın kurtarılmış bölge ilan ettiği Dağlıoğlu, Karasu, Narlıca ve Gülpınar gibi mahallelerine girdi.

Buralara otobüs gidemiyordu.

Gidenleri de yakıyorlardı.

Uyuşturucunun kalbi buralardı.

PKK'nın zehir deposu yani.

Osman Ak buraları da dağıttı.

Çetelere kelepçe taktı.

Ak, Soylu'nun ekibindeki önemli isimdir.

Dürüstlüğü ve vatanseverliği dillerdedir.

O şimdi Bursa'da.

Antiterör için de biçilmiş kaftandır.

Kaybedilmemeli.

Neyse.

Yeni hükümet hızlı başladı…

Destek olmalı.

Odatv gibi fesatlık yapmamalı.

Adnan Oktar'la başlandı.

Sıra diğerlerinde.