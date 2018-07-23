ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Kutsala olan saygımızı kullanan şizofren kafalar din ve siyasi istismarlarla memlekete çok şey kaybettirdi.

Siyaseti kirlettiler,

İnsanlığımızı,

İnancımızı,

Dostluğumuzu da,

Siyasi tercihlerimizi bile kullandı şerefsizler.

Çıkarları için aklınıza gelen herşeyi yaptılar.

Bu işin piri Fetullah Gülen'dir...

İkincisi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dur...

Diğeri de Adnan Oktar isimli şarlatandır.

Darbe başarılı olsaydı Gülen'in emriyle "Milletin Adamı" Erdoğan'ı şehit edeceklerdi.

Ardından tankların önüne çıkan halkı ve güvenlik güçlerini terörist ilan edecek, yabancı servislerin provokasyonu başlayacaktı.

Sünni-Alevi, Türk- Kürt gerilimleriyle bizi böleceklerdi.

Türkiye sınırında bekleyen on binlerce PKK'lı ülkemize girecekti.

Amerika DEAŞ'ı vurma bahanesiyle ülkemizi bombalayacaktı.

Paramparça olacaktık.

Kısacası 15 Temmuz bir 'işgal' planıydı.

Başarılı olsaydı Fetullah Gülen alçağı Yavuz Sultan Selim'in kaftanıyla Türkiye'ye dönecekti.

Anadolu'da kalan son toprak parçasının başına geçerek kendisini halife ilan edecekti.

"İhanet" kazansaydı, bunların hepsi olacaktı.

Fetullah Gülen işareti;

"Çok önemli bazı kimseleri öldürmemiz lazım" diyerek vermişti.

***

Adnan Oktar isimli manyağın amacı da farklı değildi.

İsrail ve ABD ajanlığı, kara para aklama, tecavüz ve gasp...

Adamda her yol vardı!

Adnan Oktar çetesi gibi daha kaç çete var üzerine gidilecek?

Alparslan Kuytul gibi yüce dinimizi kullanarak hainlik yapan başka hangi cemaatler var?

Kuytul cemaatinin adına 'Furkan Hareketi' demişti.

Darbe gecesi de 'hayırlı olsun Erdoğan'ın kalemi kırılmıştır' diyerek sevinç naraları atmıştı.

Adnan Oktar soruşturmasında ise her gün bir başka iğrençlik ortaya çıkıyor.

Adnan'ın çetesinde 'Cariyeler', 'Bacılar' ve 'Kardeş' grupları var.

FETÖ'nün de 'Abla', 'Abi', 'İmam'ları vardı.

Yöntem aynı yöntem.

Adnan efendi gaspla ve haraca bağladıklarıyla paraya boğuldu.

İnsanları hem cinsel hem maddi olarak sömürdü şerefsiz!

***

Adnan Oktar tuzağa düşürüp seks kölesi yaptığı kadınlara hayatı zindan etti.

Çocuklara tecavüz, iş insanlarına ise şantajı yaygın hale getirdi.

Ele geçen dijital arşiv tecavüzlerin ve şantajların belgeleriyle dolu!

Adamın telefon konuşmaları bile şifreliydi.

İşte bir kaçı;

"-Ailem çağırıyor:"

-Adnan Oktar çağırıyor!

"-Arkasından dedikodu yaptık:"

-Mağdurla cinsel birliktelik yaşadık.

"-Telefonla konuştunuz mu?"

-Mağdurun görüntüsünü kaydettiniz mi?

"-10 kilo et geldi."

-10 bin lira geldi.

"-100 kilo toprak geldi:"

-100 bin TL çek geldi.

"-Dragos'ta buluşalım:" -

Adnan Oktar'ın evinde buluşalım…

"-Biz de tatlı yiyecek miyiz?" demek ise ele geçirdikleri kızın turnikeye sokulup sokulmayacağıydı.

"Turnike" ağa düşürülen kızın gruptaki tüm erkeklerle birlikte olması demekmiş!

Pislik herifler!

***

Siyasette ise Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir "ulusal güvenlik meselemiz" var!

Adam bir milli mesele!

Onda da yok yok!

PKK'yı Meclis'e o soktu.

'Baykemal' sayesinde Meclis'e giren HDP'li vekiller de hemen PKK'lı leşleri taşımaya başladı.

Hiç ders almadılar.

Türkiye kırmızı listedeki Eren Bülbül'ün katilinin öldürülmesine sevinirken HDP'li Musa Farisoğulları ile Remziye Tosun PKK'lı itin tabutunu omuzladı.

Batman'da defnedilen PKK'lı Devran Baysal'ı da HDP'li Feleknas Uca ile Mehmet Rüştü Tiryaki taşıdı.

CHP'nin tabanı bile öfke kusuyor.

Kılıçdaroğlu sadece PKK'ya kıyak çekmiyor.

Üfürüyor da.

Yalanları için ödediği tazminatlar 1 milyonu çoktan aştı.

Ama adam yalana doymuyor ki.

Akıllanmadı gitti.

Yediği cezalara rağmen niye yalanda ısrar eder anlamam!

Cin şişeden çıktı ama.

Siyaset çöplüğündeki yerini alması yakındır.

İstismarların bedelini Gülen de Oktar da Kılıçdaroğlu da öder!

Bu asil millet ödetir!

