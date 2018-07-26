ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Kemal gidecek!

Onunla birlikte Bülent Tezcan, Özgür Özel, Engin Özkoç ve Engin Altay'da gider…

Çünkü beceremediler!

Girdikleri her seçimi kaybettiler.

PKK'ya kazandırdılar ama!

Onlar da Meclis'i karıştırdı.

Böyle liderlik olmaz!

Kendileri de, parti de rezil oldu.

Siyaset değil tetikçilik yaptılar.

Tarihe kara bir leke olarak geçerler artık!

Ağızları bozuktu.

Demokrat da değildiler.

Hem diktatör, hem faşisttiler!

İstedikleri olmayınca nasıl köpürdüklerini gördük.

Yapıcı değil, yıkıcıydılar!

Muhalefetin değil gerginliğin ustasıydılar.

Politika yerine kavga ürettiler.

Yalan söylemekten ve iftira atmaktan hep zevk aldılar.

PKK onlar sayesinde Meclis'e girdi.

Kemal Kılıçdaroğlu hayatının belki de en zor dönemini yaşıyor şimdi.

Ama kendi kendine etti.

Yalnızlaşmaya başladı.

Candaşları bile yanından gidiyor.

Ondan kaçıyorlar artık.

Acı olan da bu.

Yalnızlaştı!

Issızlaştı!

Kaybettikçe kaybetti.

Uğur Dündar bile;

Umutların yeşerebilmesi için değişim şart demeye başladı.

Kemal'i yere göğe koyamayan bayportakal da onu bıraktı.

KK'nın arkasında eskiden FETÖ vardı.

Şimdi de var ama ne yazar!

Gamze İlgezdi'nin ismini çizmiş.

Ama Bor'un pazarı geçtikten sonra!

***

Gelelim 'Abazan Muarrem'e…

Bu adam CHP'yi taşıyabilir mi?

Partiyi nereye taşır?

Belki KK'dan daha iyi olabilir!

Ama iktidar olamaz!

Çünkü defosu var.

Beline, diline sahip olamıyor.

Böyle birinden de lider olmaz!

Ağzı iyi laf etse bile!

Adam içki içiyorsa,

Sarhoş olup partilisi olan kadına 'abazayım gel' diyebilmişse,

Gün görmemiş küfürler etmişse,

Hard porno tarzı SMS yollamışsa,

Olmaz!

Böyle birinden lider olmaz!

CHP'ye rakı içen yakışır.

Ama tacizci yakışmaz!

CHP'de kurultay tartışması sürerken dikkat çeken bir başka gelişme oldu.

Önder Sav sahneye çıktı.

Deniz Baykal'ı o yollamıştı.

Şimdi Kılıçdaroğlu'nu gönderecek.

CHP'de kurultay denilince akla gelen ilk isimdir Sav.

Muharrem İnce için çalışıyor.

CHP'li delegelerle görüşüyor.

Adamları İnce için ikna ediyor.

Onun devreye girmesiyle birlikte sayı arttı zaten.

***

Şu Alparslan Kuytul denen herifin beyni yıkanmış küfürbaz müritlerine ne demeli.

Şizofren kafanın kutsalımızı sömürdüğünü onlardan birinin de Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul olduğunu yazınca herifin çakallarından tehdit yağdı.

Yer miyiz lan!

Bizi PKK korkutamadı.

FETÖ sapığına bile eyvallahımız olmadı.

Sizin gibi tabansızlara mı olacak!

Hadiyin ordan!

Sahte isimlerle salakça, manyakça mail atmayı da bırakın…

Yiyorsa orijinal isminizle yazın!

O zaman görelim el mi yaman, bey mi yaman?

Allah'a kulluk edin, Allah'a!

Bu şarlatana, bu haine değil!

Beyniniz yok mu sizin!

Yoksa hakkaten yıkanmış mı beyniniz.

Bu adamı yargı çözdü.

Dolandırıcının tekiymiş!

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmiş.

Sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan için "Tayyip Erdoğan'ın kalemi kırılmıştır. Yakında işi bitecektir. Hükümetin ve partinin sonu geldi. Ben buradan uyarıyorum" diyen bir alçak o.

Ne konuşuyorsunuz lan!

Çakalın biri de hala;

"Alparslan Kuytul'u, Fetullah Gülen ve Adnan Oktar ile birlikte anmanız utanç verici" diyerek saydırdı bana.

Aptala bak be!

Misliyle iade ettiğimizi bilin!