ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

ABD'nin iki bakanımız hakkında aldığı kararın gerçek sebebi rahip değil!

ABD ayak izlerinin belli olmasından rahatsız.

Çünkü 15 Temmuz darbesinin arkasında İncirlik Üssü'ndeki Amerikalı subaylar var.

Planlar orada yapıldı.

Cuntacı komutan Bekir Ercan Van, darbe püskürtülünce ABD'li o generale sığındı.

O da tutuklanmaktan korktuğu için Bekir Paşa'nın sığınma isteğini kabul etmedi.

İncirlik'in darbedeki rolünü çok yazdım.

Hatay ve Gaziantep'te konuşlanan sözde insani yardım örgütlerinin Türkiye aleyhindeki faaliyetlerini de.

Bu STÖ'ler üzerinden ABD, PKK ve FETÖ'ye çuvalla para akıttı.

Şimdi Afganistan'da olan Büyükelçi John Bass bunu ifşa ettiğim için beni tehdit etmişti.

ABD bize yaptırım uygulayacakmış!

Uygulasın!

Biz de aynısını yaptık.

Daha fazlası yapılacak!

İncirlik'teki askerlerini, 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasal düzenini ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan tutuklamalıyız.

Yaptırımın ne olduğunu görürler o zaman.

Türkiye'nin eskisi gibi ensesine vurup lokmasının alınacağı bir ülke olmadığını da anlarlar.

***

ABD askerlerini tutuklamak için o kadar çok sebebimiz var ki!

Hatırlayın; 15 Temmuz sonrası FETÖ'cü askerleri kodese attığımız için ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Joseph Votel, "ABD'nin Türk ordusundaki müttefikleri tutuklandı" demişti.

Bu sözler aynı zamanda bir itiraftı.

İncirlik'teki ABD'li General John F. Campbell kanlı darbeyi bizzat yönetti.

General Bekir Ercan Van'la birlikte iş tuttu bu alçak.

Rus uçağını da bunlar düşürttü.

Seçimle yıkamadıkları Erdoğan'ı darbe ile indirmek için yapmadıkları kalmadı.

Kasetle CHP'yi teslim ettikleri Kemal Kılıçdaroğlu girdiği her seçimi kaybetti çünkü.

Neyse...

Sinsi planların yapıldığı yerlerden biri İncirlik'tir!

Büyükelçi Bass, FETÖ ve PKK ile bu kanal üzerinden irtibat kurdu.

Adana Konsolosluğuna esrarengiz biri olan Linda Stuart Specht atandı.

Kadın daha önce Irak, Afganistan, Kamerun, Vietnam, Papua Yeni Gine ve Surinam'da görev yaptı.

Buralarda ya isyan çıkarttı ya da iç savaş… Linda benzer şeyleri Türkiye'de yapmaya kalktı, ama sökmedi.

Ondan sonra YPG'yi silaha ve paraya boğdular ya.

Ama bu da yetmedi.

Afrin'de ne hale geldiklerini dünya biliyor!

***

ABD İstanbul Başkonsolosluk görevlisi Metin Topuz, Adil Öksüz'le, Büyükelçi Bass da FETÖ imamları Bayram Andaç ve Muharrem Gözüküçük'le darbeyi planlıyordu.

Adil Öksüz Adana'ya ve İncirlik'e çok geldi.

PYD eski komutanlarından Salih Müslim de.

ABD'li askerlerin eşleri çok önceden geri gönderildi.

Sonra konsolosluk önüne yüz metre uzunluğunda 5 metre yüksekliğinde bir duvar çektiler.

Bu tedbirler darbenin ön hazırlığı içindi!

Anlamadık o başka!

Yürekli bir Cumhuriyet savcısı ABD'li askerleri tutuklarsa 'Sarı Çıyan Trump' ne yapacak!

Bu manyak büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyarak yüzlerce Filistinliyi katletti.

Dünya bu katliamı izledi.

Hedefi Ortadoğu'da büyük bir İsrail devleti kurmak.

Amerika Türkiye'yi ve Erdoğan'ı buna engel görüyor.

Tripleri bundan.

Hem Rahip Brunson durduk yerde tutuklanmadı ki...

O da PKK ve FETÖ ile sıkı işbirliği yaptı.

Gel de şimdi kızma!

Haydut Amerika böyle yaptığı için düşman kazanıyor.

FETÖ'cüler hariç Türk milletinin tamamı Amerika'dan nefret eder hale geldi.

Trump'ın bu haydutluğuna nasıl öfkelenmez insan.

ABD psikopattır.

Esrarı ve hapı birlikte yutar, üzerine de viski içer.

Senaryoyu bu uyuşmuş kafayla yazar.

Hayali düşmanı böyle yaratır, sonra da onunla savaşır.

Tıpkı Irak'a yaptığı gibi.

Kısasa kısas yapmalı ve İncirlik Üssü'ndeki ABD'li zombileri teker teker tutuklamalı şimdi.