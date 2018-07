ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Kasetle Fetullah Gülen'in eline geçen CHP şimdi de mağlubiyet longozuna düştü!

Kolay kolay da oradan çıkamaz!

Çırpındıkça daha da batacak!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiyi Atatürk'ün çizgisinden uzaklaştırması, ulusalcı kesimi partiden kovması ve sürekli seçim kaybetmesi büyük bir dip dalgası yarattı.

Bunun önünde duramaz.

Kurultay toplanmasa bile!

İş işten geçti artık…

Parti fikren bölündü.

Eski tüfekler işe el koydu.

Mesela Önder Sav sahneye çıktı.

Var gücüyle de çalışıyor.

Kılıçdaroğlu'nun adamları bir safta, değişim yanlıları ise diğer safta yer aldı.

Muharrem İnce'nin aldığı oy işin bahanesi.

Bu yenilgilerin yarası daha derin.

Kemal ne yaparsa yapsın, bu durumu düzeltemez!

***

Bu tespiti yaptıktan sonra gelelim şu televizyon meselesine...

HALK TV'nin borazanlığını yapmaması Kılıçdaroğlu'nu yeni arayışlara itti.

Sevilay Yılman da yazdı.

Dar boğazda olan KRT (Kültür Radyo Televizyon) TV'nin yüzde 49'unu almak için Kemal harekete geçti.

İşi bitirmek için Tuncay Özkan ve Erdoğan Toprak'ı görevlendirdi.

KRT ile iş bitti gibi.

Para da hazır!

Ama bir televizyon daha var Kılıçdaroğlu için yayına hazırlanan.

Bunu ilk kez duyuyorsunuz.

Adı CTT.

Yani Çukurova Türk TV.

Televizyon uyduda.

Ama mahalli yayın yapıyor.

Ankara'da stüdyo kurma çalışmaları bitince CTT, 1 Ağustos'ta yayına başlayacak.

***

KRT için istenen para CHP'li belediyelerin oluşturduğu havuzdan çıkacak.

Havuz!

Bu söze dikkat!

Çünkü bu hakiki havuz!

Belediye, yani devlet gücü kullanılarak oluşturulan bir havuz.

Havuzu kuran da Kemal Kılıçdaroğlu.

Parayı rantı yüksek belediyeler veriyor.

Öyleleri var ki içlerinde KRT'nin tamamını tek başına alabilecek güçteler.

Kılıçdaroğlu, yerel seçimler öncesi kendi medyasını böyle kuracak.

CHP'li belediyeler masraflar için havuza her ay para akıtacak.

Üç ayda bir de yüklü ödeme yapacak.

Kimler yapacak?

CHP'li malum belediyeler.

Adaylığı garantilemek isteyen başkanlar kesenin ağzını iyice açmış vaziyette.

Halk TV ile Kemal Kılıçdaroğlu medyası yapılanma çalışmalarına da hız verdi.

HALK TV'nin Yayın Konseyi Uğur Dündar, Ayşenur Arslan ve Orhan Bursalı'dan oluştu.

KRT ve CTT'nin başında ise eski televizyoncu Tuncay Özkan var.

Uğur Dündar ve Tuncay Özkan yönetimindeki medya karşı karşıya gelecek.

Yani sadece parti bölünmedi.

CHP medyası da bölündü…

***

Muhakkak kapışırlar.

Tuncay Özkan'ın ağzından çıkanı kulağı duymuyor çünkü.

İnce'ye "sıradan ve kaba" dedi.

Trabzon'da da bir vatandaşa, "Çekil ordan be, terbiyesiz, edepsiz seni defol oradan sarı it" diyerek hakaret etti.

Adamın kumaşı böyle.

Ya karşı taraf.

Orada da Ayşenur Arslan var!

CHP'de saflar her noktada netleşti.

Sıra silahlanmaya geldi.

HALK TV'ye karşı, KRT ve CTT…

Bire karşı iki…

Bakalım n'olcak!

***

Gelelim CTT'ye…

Televizyonun asıl adı Çukurova TV idi.

Satıştan sonra adı Çukurova Türk Televizyonu oldu…

Çukurova TV'nin ilk sahibi eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak idi.

Durak, Çukurova TV sayesinde siyasi arenada çok at oynattı…

Önce AK Parti'ye, sonra MHP'ye pazarladı kendini.

Antin kuntin işleri yüzünden sonra her iki partiden de kovuldu.

CHP'den siyaset yapmaya kalktı.

Ama Ümit Özgümüş'ü aşamadı.

Durak, Çukurova TV'yi posasını çıkarana kadar kullandı yani.

Velhasıl Durak, CHP'den aday olamadı ama televizyonunu bir CHP'liye satmayı başardı.

Şimdi o televizyon KRT ile birlikte Kılıçdaroğlu'na borazanlık yapacak!