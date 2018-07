ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Manyak Trump'ın puştça tehditleri.

FITCH'in kasıtlı not kırmaları...

Tezgâh, hepsi tezgâh!

Papaz üzerinden gözdağı veriyor alçaklar.

Elinde tuttukları Gülen papazını sanki verdiler de!

Sıfırcı da tetikçilik yapıyor.

Halbuki en az borcu olan ülke Türkiye.

Bütçe açığımız da aynı!

Olan bitenin ekonomiyle ilgisi ve alakası yok yani!

Mesele siyasi!

Mesele Başkan Erdoğan'la küresel güç olma yolunda ilerleyen Türkiye'nin önünü kesmek!

Mesele bağımsızlığımız!

Mesele FETÖ'nün tefeci imamlarının eskisi gibi milletin kanını emme meselesi.

Tehditler, manipülasyonlar bundan.

Seçim öncesi de Türkiye'yi faiz ve kur baskısıyla sıkıştırmak istediler.

Şimdi de FETÖ'cü Rahip Andrew'i bahane ettiler!

Yersek tabii.

Başkalarıyla karıştırdılar.

Gözümüze çaksan bildiğimizden geri gelir miyiz ki?

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Münbiç meselesi yanında ABD'nin TIR'lar dolusu silah verdiği müttefiki PKK'ya verdiğimiz zaiyattan rahatsızlar.

FETÖ'nün de tasfiyesinden!

Daha önemlisi BRICS'te Başkan Erdoğan'a gösterilen ilgidir.

Yakında 'BRICS' harflerinin yanına Türkiye'yi temsilen 'T' eklenirse çıldıracaklar demek ki!

ABD, FETÖ sayesinde 'Kozmik Oda'dan askeri ve istihbari sırlarımızı çalıyordu...

O iş bitti artık.

Merkez Kuvvetler Komutanı General Votel'in 15 Temmuz kalkışma sonrası 'Eyvah müttefiklerimiz gitti' demesi bundandı.

FETÖ sayesinde Türkiye'de çok at oynattılar.

Hepsi mazi oldu ama!

***

FETÖ'nün kumpas kurmadığı asker, bürokrat ve siyasetçi kalmadı.

MİT TIR'larının durdurulmasının arkasında da ABD vardı.

Darbeyi bile o planladı.

Erdoğan'ı yok etmek için çok uğraştılar.

Ama milleti aşamadılar.

FETÖ'nün köpeği olan bir tefeci vardı.

Vampir gibi kan emen...

İsmini Murat olarak değiştirdiğim o hainden söz edeyim biraz.

Anatomi olarak insana benzerdi.

Memeliler sınıfına dahil, insan gibi 46 kromozomluydu yani.

Ama kanla beslenirdi!

Han odaları, emlakçı büroları, oto galerileri ve kahvehane gibi yerler av sahasıydı!

Bankaların kredi vermediği kişilere ipotek karşılığı yüksek faizle para satardı.

Hin oğlu hin biriydi!

Borçlulara şöyle derdi.

"-Borcunu öde vadesi geldi."

"-Şu anda ödeyemem bir kaç gün müsaade et lütfen."

"-Param yok diyorsun yani."

"-Evet şu anda yok!"

"-Karın kızın da mı yok lan?"

Böyle bir şerefsizdi işte.

Bu şekilde sayısız evi olan bir gayrimenkul zengini oldu.

Hepsini antin kuntinle ele geçirmişti.

***

Onunla karşılaştık bir gün.

Kısa boylu, çelimsiz ve tipsizin biriydi.

Bir tokatla yıkılabilecek gibi duruyordu karşımda.

Merak ettim.

"-Yahu kuvvetli bir rüzgar uçurur seni. Bu işi nasıl kıvırıyorsun?" dedim.

Lafın sonunu anlamıştı.

Alaycı bir ifadeyle baktı;

"-Bu işler boya posa bakmaz abi" dedi.

"-Nasıl bakmaz kardeşim" dedim.

"-Diyelim senden faizle para aldım zamanı gelince de ödeyemedim..."

Sözümü kesti.

Ve bitirim ağzıyla konuşmaya başladı.

"-Bak abi! Bu işlerin ayrı bir raconu var.

Garantisiz para vermem!

Önce ipoteği koyar, senedimizi alırız. Kağıda tarih ve rakam da yazmayız.

Oraları kafama göre doldururum! Her yerde maaşlı adamlarımız var.

Hoca efendinin savcısı, polisi de bana çalışır" dedi.

Küçük dilimi yutacaktım ki:

"-Bitmedi abi" dedi.

"-Sadece icra müdürlükleri ve savcıyla olmaz bu işler.

Tahsilat ekibimiz de var" dedi.

Boş bulunup;

"- Nasıl bir ekip?" dedim.

Pis pis sırıttı yine.

Yumruk haline getirdiği sağ elini sol elinin içine vurarak 'dayak' dedi.

Fetullah Gülen yıllarca devlet gücünü kullanarak bunun gibi tipsizlere milleti soydurmuştu işte.

Yani sadece 'himmet'le yetinmemiş, yüksek faizle de tefecilik yapmıştı.

Her vilayette gizli gizli faizle para veren imamları vardı...

Çoğu da Murat gibi ahlâksızdı.

Arkadaşı olan savcıyla aynı odada aynı kadınla birlikte olacak ve kameraya görüntü çektirecek kadar hem de...

Şimdi galiba ikisi de Amerika'da.

Nakıboğlu gibi lüks içinde yaşıyor şerefsizler!

Kısacası Trump, Rahip Andrew'i almak için boşa tehdit savuruyor.

Rahibi almak isteyen Pensilvanya'daki tefeci Gülen 'Papazını' vermek zorunda!

Laga luga yapmasına bakmayın puştun!