ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Kadere bak be!

Bir zamanların kartalı Naksan Holding'in patronu Cahit Nakıboğlu içerde çürüyor, kardeşi ise Amerika'da krallar gibi yaşıyor!

Kaderin cilvesi budur işte!

Bir zamanlar ipten adam alıyordu.

Şimdi içerde maklube sayıklıyor.

Ne oldum delisi olmamalı!

"Ne olacağım" demeli!

Hayat bu!

Her şey mümkün.

Yoldan çıkmamak lazım.

Allah kimseyi gördüğünden geri komasın!

Aksi halde insan kafayı yer.

Cahit aka görünüşte hiçbir örgüte üye değildi!

Ama Fetullah Gülen'in kasası olduğu gerekçesiyle oğlu ile birlikte tutuklandı.

Dibine kadar işin içinde olan kardeşi Osman ise gününü gün ediyor.

Ömrü olsa da yaşasa.

Abisinin milyonlarını har vurup harman savuruyor.

Vicdanı hiç sızlamıyor!

Ağabey hapiste, o Amerika'da.

Bu da kaderdir!

Olmaz olmaz demeyin, bal gibi oluyor işte…

Allah'ın sopası yok!

Ama böyle büyük cezası var!

Cahit Nakıboğlu cezaevine düşeceğini rüyasında görse kafayı yerdi her halde.

***

Galiba 2004 senesiydi.

Bölgemdeki sanayi kuruluşlarına tanışma ziyaretinde bulunuyordum.

Arkadaşlar Naksan Holding'ten zorla bir randevu koparmıştı.

Böyle olduğunu bilseydim, gitmezdim ya.

Gittiğime pişman olmuştum.

Çünkü ziyaret sırasında masaların üstünde Zaman gazetesi ile Sızıntı dergisini görmüştüm.

Elbette SABAH'a iyi bakmazlardı.

Cahit ve kardeşi burnundan kıl aldırmaz havadaydı.

Çay bile içmeden oradan ayrıldım.

Bu havanın bir gün biteceğini de onlara söyledim.

Osman'ın kapısının önünde bürokratlar sıraya girmişti.

O gün buna bir anlam verememiştim.

Sırada bekleyenler arasında valiler, kaymakamlar, adliye personeli bir de siyasetçilerin bulunduğunu öğrendim.

Hepsinin oraya gelme sebebi başkaymış!

Kaymakamlar vali olmak için, siyasetçiler de mebus ya da belediye başkanı olmak için Osman'dan icazet almaya gelmişlerdi.

Şaşırmıştım.

***

Nakıboğlu kardeşler 1980'e kadar Elmacı Pazarı'nda esnaflık yaptı.

12 Eylül darbesiyle birlikte şansları da döndü.

FETÖ talihlerini değiştirdi adamların.

Ortadoğu'nun ve Balkanların en büyük plastik üreten tesisini kurdular.

Plastikle ilgili her şeyi ürettiler.

Bir numara oldular.

FETÖ sayesinde tabii.

Ama paralar da hep FETÖ'ye aktı.

Cahit Nakıboğlu'nun görünüşte cemaatle hiçbir ilişkisi yoktu.

Sadece Organize Sanayi'nin başındaydı.

Ama kardeşi Osman ve yeğeni öyle değildi.

Onlar dibine kadar örgüt çamuruna batmışlardı.

Her işe bulaştılar.

Tayinlere ve seçimlere bile el attılar.

İkbal bekleyenler bu yüzden NAKSAN'da yatıp kalktı.

Osman böyle biriydi.

Holdingin başkan yardımcısı olan Osman, hakkında soruşturma açıldığını öğrenince ailesini de yanına alıp ABD'ye kaçtı.

Şirketin milyonlarca dolarını ise Silikon Vadisi'nde şirket kurma bahanesiyle Amerika'ya kaçırdı.

Kaçırdıkları milyonlarca dolarlık servetle orada lüks içinde yaşayan Osman ağabeyi Cahit ile yeğenini çoktaann unuttu.

Kaliforniya eyaletindeki lüks yaşamları AA'nın gözünden kaçmadı.

Ailesinin birçok üyesi tutuklu yargılanırken onlar San Mateo kentinde Pasifik Okyanusu yakınındaki kanal manzaralı lüks konutları ve kullandıkları son model Mercedeslerle dikkat çekiyor.

Ama şimdilik.