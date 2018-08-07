ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

630 imzalı kurultay talebini Kemal Kılıçdaroğlu yok saydı.

Ne demokrat adammış ama!

630 imzayı 569'a indirdi.

İndirebildi!

Muhalifler kurultayı toplayacak sayıyı geçti.

Demokrat Kemal(!) koltuğu bırakmamak adına bu kadar iradeyi yok saydı.

CHP'li seçmen 'dama' demiş.

Umursamadı bile.

Adam koltuktan kalkmıyor ki.

Ne varsa altında!

630 delegenin imzasını yok saymak için ne bahaneler uyduruyor bilseniz!

Bu iş mahkemelik olur.

Hatta partiye kayyum bile gelebilir!

Kemal biraz eskiye baksa, eski başkanların ne yaptıklarını hatırlasa, böyle yapmazdı.

Ama yok!

Yapar, yapar!

Çünkü onun adı Çarkçı Kemal!

14 Mayıs 1972'deki CHP kongresinde İsmet İnönü koltuğu nasıl devretti.

Bilmez mi hiç?

***

Atatürk'ten sonra 34 yıldır CHP genel başkanlığını yürüten İnönü, PM seçimlerinde güvenoyu alamayınca genel başkanlık yarışından çekilmişti.

O günü dün gibi hatırlarım!

Yarışa girdiği takdirde Ecevit karşısında kaybedeceğini önden kestirmişti İnönü.

8 Mayıs 1972'de istifa etti.

İstifa mektubunda da, "CHP 5. Olağanüstü Kurultayının 7 Mayıs 1972 toplantısında verdiğim karar sonucu olarak CHP genel başkanlığından çekildim. Tüzüğün 28'inci maddesinin gerektirdiği işlemin kurulunuzca yapılması için saygılarımla arz ederim" dedi.

İnönü çok kızmıştı.

Ama yeni genel başkanın seçilmesi için hemen kurultayı işaret etmeyi ihmal etmedi.

Bir hafta sonra da yapılan kurultaya da Ecevit tek aday olarak seçildi.

İnönü uzun süre küs kaldı o başka.

Kılıçdaroğlu bunu bilmiyor mu?

Bilir bilmesine de!

Pensilvanya'dan gelen talimat aksini yapmasını söyledi.

Etme bulma dünyası.

Mevzu dün 17.30 itibariyle geri dönülmez bir noktaya geldi.

***

Kılıçdaroğlu 630 delegenin noter tasdikli iradesine saygı duymalıydı.

Şimdi teneke ile gitmeyi hak etti.

Her yolu denemişti!

Baskıyı, tehdidi ve rüşveti!

Ama delegeyi kandıramadı.

CHP tabanı bu kötü gidişata dur demek için ayaklandı bi kere.

Durmaz artık.

Bu partiye sahip çıkma hareketi oldu.

Hem de 'diktatöre' rağmen!

630 delege 'değişim' istedi.

En kısa zamanda bu değişim gerçekleşir.

Cin lambadan çıktı çünkü.

***

Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'nün desteğine rağmen hiçbir seçimi alamadı.

Y a p a m a d ı!

Hep yenildi!

Milleti 'koltuk sevdalısı' olmakla suçladı.

Ama asıl koltuk sevdalısı kendisi çıktı.

Başkan Erdoğan'a 'diktatör' diyordu.

Asıl diktatör kendisiymiş meğer!

Onca imzayı yok saydığına göre.

Bebek katillerini Meclis'e sokan o!

PKK'nın işlediği cinayetlerin kanını CHP'nin üstüne sıçratan da!

Kanlı PKK eylemlerinin sorumlusu o!

"Değişim ve Umut Kurultayı" adı altında imza toplayan delegelerin iradesine ipotek koyan da!

Bu imzalar Kılıçdaroğlu'nun başını yer.

Değil 600, 200 delege bile imza verse kurultayı toplamalıydı çünkü.

Piri İnönü'den hiç mi ders almadı?

Adam, PM'de çoğunluğu kaybedince tasını tarağını toplayıp gitmişti.

Kemal ise Japon yapıştırıcıyla yapıştı oraya.

Yerel seçimlerde gününü görür.

Bazıları CHP ile ilgili yazdığım 'damar' yazılarımdan rahatsız olmuş.

"Sen AK Parti'ye bak" diyen bile çıktı!

Gazeteciyim, neyi yazacağıma ben karar veririm.

Neyse.

CHP'nin PKK'ya destek vermediğini iddia eden çıktı!

Ama biz rakamlarla konuşuruz.

CHP'nin kalesi olan Kadıköy'de Selahattin Demirtaş, 7 bin 906, HDP ise 43 bin 282 oy aldı.

Şişli'de, Bakırköy'de, Beşiktaş'ta, Sarıyer'de Demirtaş ile PKK'nın partisi HDP arasında anormal farklar vardı.

Bal gibi CHP'liler PKK'nın partisine oy verdi.

PKK'ya oy vermedik diyen uyanıklara bu kapak olsun!