ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın davetine CHP'nin başı katılmadı.

Katılmaz!

Adam huysuz çünkü!

Kavga etmeyi seviyor.

Anlaşılan Reis'e yine iftira atacak.

Kılıçdaroğlu kaybettiği davalar yüzünden trilyonlar ödemesine rağmen yalandan ve iftiradan vazgeçmiyor…

Tuhaf bir kafası var…

Uzlaşan değil, kavgacı biri…

Siyaseti böyle yapıyor.

İftiralar sayesinde seçmenini bir arada tutmaya çalışıyor…

Onun yöntemi böyle…

Bu yüzden hep kaybediyor ya…

Aha buraya yazıyorum…

Bu seçimi de kaybedecek!..

Zaten Muharrem İnce seçim çıtasını yüzde 30 olarak belirledi.

Bunun bir puan altı bile kelle getirir…

PKK ile ittifakı da bir işe yaramayacak.

Yanına aldığı çürük domatesler, "HDP'de ne var?" diyor.

Ya görmüyorlar.

Ya da milleti salak yerine koyuyorlar…

***

Kılıçdaroğlu AK Parti'ye oy kaybettirmek için her yolu deniyor, deneyecek de.

Göreceksiniz; Yine belden aşağı vuracak, Yalanları havada uçuşacak.

Akıl çelmek için sosyal medyayı kullanacaklar.

Sahte evrakları belge diye yutturacaklar…

FETÖ göreve başladı bile.

Zamları da diline doladılar.

Seçmeni etkilemek için her yol mübah.

Kılıçdaroğlu'nun son şansıdır bu.

ABD ve FETÖ için de son şanstır…

'Pireyi deve yapma' kararı aldılar.

Medyadaki leşkerleri köpürtme işine başladı bile…

Bakın Cumhuriyet gazetesine, Ya da FOX Televizyonuna…

Bayportakalın haber ayağına yaptığı yönlendirici yorumlara bakın.

Abant Kampı'nda alınan kararlara nasıl da uyuyorlar.

***

CHP, PKK ile ittifakı hiç bozmadı.

İyi Parti'yi ve SP'yi de yanına aldı.

Aralarında sıkı pazarlıklar sürüyor.

Meclis üyelikleri ile ilçe belediye başkanlıklarının, kime verileceğinin pazarlığını yapıyorlar.

CHP'li bazı belediye başkanlarının Kılıçdaroğlu'na isyanı da bu yüzden ya…

Kılıçdaroğlu PKK ile yaptığı İşbirliğini yerel seçimde de sürdürmekte ısrarlı.

Eli kanlı PKK'nın sivil, asker ve polisimizi şehit edişini önemseyen yok.

Sadece kelleyi kurtarmanın peşindeler.

Günlerce yazılıp çizildi…

Biz yazdık, refiklerimiz de yazdı..

CE HA PE yerel seçimde PKK ile işbirliği yapacak dedik, 'Yok' dediler.

Hatta 'olur mu öyle şey' dediler…

Kısacası kıvırıp durdular…

Ama sonunda ittifakı kabul ettiler…

Adına da 'sandık ittifakı' dediler…

Artık kime yutturacaklarsa…

***

Bu arada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yurt dışındaki 28 bin 88 hesaba, döviz kurları üzerinden yaklaşık 2,5 milyar lira gönderdiği tespit edilen 417 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

1 Ocak 2017 tarihinden itibaren farklı zamanlarda değişik banka şubelerinden ve ATM'lerinden 5 bin TL ve üzeri meblağlarda olmak üzere yurt dışındaki hesaplara 2 milyar 455 milyon 322 bin 141 lira gönderilmiş…

Kime gitti bu paralar?

Görüldüğü gibi ekonomimizin çökmesi için sadece ABD uğraşmıyor, içteki puştlar da elinden geleni yapıyor…

Tüymeye çalışan iş insanları var.

Parayı burada kazan sonra ABD'ye ya da İngiltere'ye kaçır…

Hainlik değil de nedir bu?

Bu milletin Reis'i bırakmayacağını gören güçler ekonomiyi çöktürerek sonuca böyle gitmeye çalışıyor…

Gazetelere bakıyoruz…

Mesela dünkü Cumhuriyet…

"Zamlar bu kış ocak söndürür" diyor.

Sinek mundar değil ama mide bulandırır.

Bu da o hesap.

Köpürtüp duruyorlar işte.

Soner Yalçın'ın karanlık odasının her sayfasında ise ayrı bir fitne ve fesatlık var.

Sözcü desen aynı.

Daha ne fırıldaklıklar göreceğiz kim bilir?