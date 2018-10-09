ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

PKK, Batman'da uyuyan bombayı patlatarak 8 aslanımızı şehit etti.

PKK'nın yolda pusu kurarak gerçekleştirdiği ilk saldırı 1984'te oldu.

Şemdinli'nin Yaylapınar köyü yakınlarında ve Hakkari-Çukurca arasındaki yollarda kurulan tuzaklarda; çapraz ateşe alınan 11 askerimiz şehit düşmüştü.

Bölgenin coğrafi şartları ağırdır.

Yollar stabilize ve keskin virajlı, tuzaklara da, mayın döşemeye de müsaitti…

Tek çare asfalttı.

"Huzur yolları" bunun için yapıldı.

Sonra Reis'in talimatıyla bütün yollar asfaltlandı.

Araçlar zırhlandı.

Duyarlı dedektörler ve sinyal kesici jammerler alındı.

Ama hâlâ uzaktan kumandalı bombalar patlıyor…

Çünkü PKK uyuyan bombaları patlatıyor.

Gelen şehitler ise yüreğimizi yakıyor.

***

PKK, HDP'li başkanlar döneminde asfalt yolları bombalarla doldurdu.

Bombalar çok derine gömüldüğü için bulunamıyor da.

Gelişmiş dedektörler ancak 20-30 santim derinlikteki bombayı buluyor.

Daha derindekileri bulamıyor… PKK'nın yer altına döşediği bombalar derinlerde kaldığı için tespit edilemiyor.

Düne kadar umut bağlanan "asfalt yollar", bugün ne zaman nerede patlatılacağı belli olmayan bombalarla dolu "cephaneliğe" dönüştü.

Ne zaman konuldukları ise ortada.

CE HA PE'nin PKK ile yaptığı işbirliği sonucu seçilecek HDP'li başkanlar yeni cephanelikler oluşturacağından kimsenin kuşkusu olmasın.

Uyuyan bombaların tek suçlusu eski HDP'li başkanlardı.

Onlara da göz yuman FETÖ'cü polis ve subaylardı.

Aklı ABD'li ajanlar vermişti.

HDP'li başkanlar belediyenin imkanlarını hep PKK için kullandı.

Tonlarca bombayı asfalta belediye personeli kılıklı PKK'lılar gömdü.

***

HDP ile yeni ittifak pazarlığını CHP adına Tuncay Özkan yürütüyor.

Özkan, HDP'li Celal Doğan'la Taksim'deki Ceylan Otel'de buluştu.

Geçtiğimiz cuma akşamı otelin teras katındaki restoranda bir araya gelen ikili yoğun bir pazarlığa girişti.

Yani CHP, milleti PKK'ya sattı.

CHP'nin milli bir parti ile yapacağı ittifaka kimsenin lafı olmaz.

Batman'da PKK'nın kalleş pususundan sonra CHP'nin HDP ile işbirliği yapmasının adını siz koyun ben değil.

Yazıklar olsun CHP'ye.

Belediye başkan ve meclis üyeliklerini aralarında paylaşıyorlar.

Hayırdır beyler!

Bu neyin pazarlığıdır?

Milleti uyutmayı severler.

Hele PKK.

Bu şerefsizler dağdaki kız çocuklarını da esrarla uyuşturup, kirletti.

PKK sever bazı yazar çizer takımı milleti uyutmak için hala cazip yazılar yazıyor.

Hasan Cemal bir yazısında dağdan söz ederken;

"Yemekte yuvarlak yufkalar, nohutlu İran pilavı, taze kuzunun haşlanmışı, kavurması ve de ayran...

Keyifle yiyoruz. Bahoz Erdal'ın medyayla ilişkilerini de düzenleyen Umut bana dönüp takılıyor: "Vedat Milor'a söyleyin, bir kere de buralara gelip gerillanın yemeğinin tadına baksın!" dedi.

***

Kandil'i, Metina'yı allayıp pulladılar.

Bir PKK kampından değil de sanki turistik bir yerden söz ettiler…

"Dağların ortasında, gürül gürül su akan yemyeşil bir vadiye gizlenmiş PKK kampı ya da bir gerilla noktası" dediler pervasızca.

Bir ceviz ağacının dibinde yedikleri öğle yemeğini, incir ve dut ağaçlarını, pembe çiçek açmış kuşburnunu ve Kürdistan güllerini anlattılar ballandırarak...

Dağa çıkışları özendirmek için…

Neyse…

CHP istediği kadar PKK ile yatıp kalksın.

İstediği kadar milleti PKK'ya satsın… Reis yapılacak olanı söyledi;

"Teröre bulaşanlar sandıktan çıkarsa anında görevden alınacak!"

Nokta!