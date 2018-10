ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Hasan Cemal'e göre Can Dündar nam-ı diğer 'cancık' hain değil… O bir sevgili!

Ama Hasan'ın sevgilisi!

Hasan Cemal, Başkan Erdoğan'ın üç yıl önce Can Dündar'a vatan haini, satılmış, alçak ve casus demesine kızmış.

Reis'in Almanya'da da aynı suçlamayı yapması adamı delirtmiş.

Tabii Hasan efendi, Başkan Erdoğan'ın kriterlerini dikkate almadan konuşmuş.

Can efendi ne yapmış; hatırlayalım.

FETÖ'cü savcılar Özcan Şişman ile Aziz Takçı'nın "Türkiye'yi DEAŞ'a yardım ediyor" suçlaması için MİT TIR'larına kurduğu kumpası Can Dündar, Cumhuriyet'te tefrika olarak yayınladı.

Kısacası Fetullah Gülen'in talimatlarını yerine getirdi.

Maksatları Türkiye'yi DEAŞ'a yardım eden bir ülke olarak göstermek, Reis'i de Lahey'de yargılatmaktı.

Devlet sırrı niteliğindeki haberlerin yayınlanmasına sadece Erdoğan kızmadı, tüm Türkiye kızdı.

Savcı Özcan Şişman, MİT TIR'larına kumpas kurmak için Reyhanlı katliamına göz yummuş, 53 insanımızın feci şekilde ölmesine sebep olmuştu.

Bu habere Sayın Cumhurbaşkanı kızmasın da ne etsin.

Tabii bu Hasan Cemal'in işine gelmedi.

Gelse böyle demezdi.

Üstelik yalan da söylüyor.

Reis hangi hakime;

"Can Dündar'ı tutuklayın içeri atın!" demiş ki.

Sözünü ettiği tarihlerde FETÖ'cü hakim ve savcılar yargıda cirit atıyordu.

Erdoğan kazara böyle bir laf etse dünyayı ayağa kaldırırlardı… Mizansen vurma tiyatrosunu gördünüz.

***

Can Dündar Erdoğan'ın devlet ve millet riterlerine aykırı bir adam.

Vicdansız Hasan bunu da görmez… Bari biz anlatalım… Fetullah Gülen'in Cumhuriyet'e yayın yönetmeni yaptığı Can Dündar, TCK'nın 314/2'inci maddesine aykırı davranarak teröre yardım ve yataklık etti.

Ayrıca TCK'nın 328'inci maddesine muhalefet ederek siyasi ve askeri casusluk amacıyla gizli bilgileri temin edip yayınladı, Yine TCK'nın 330'uncu maddesine de aykırı davrandı.

Yani adam baştan aşağı suçlu.

PKK sever bay Hasan kabul etmiyor o başka… Cancık'ı melek gibi sunuyor… Ben Hasan'ın Can Dündar'ı bu kadar sevdiğine de inanmıyorum.

Onun derdi Reis'le.

Bu bahane ile ona vuruyor Hasan efendi.

***

Can Dündar için ne dense yeridir.

Onun için 'vatan haini' dediler.

Doğrudur.

'Alçak' dediler.

Alçağın da önde gidenidir.

Onun için 'casus' dediler.

Şeddelisindendir.

Yetmez!

Burası yeri değil ama daha beterdir.

Adamı 'kaçsın' diye özellikle saldılar.

PKK'cı Hasan bu haini, Abdi İpekçi, Uğur Mumcu ve Hrant Dink'le bir tutmuş.

Zerre kadar alakası yok!

Erdoğan'ın, Almanya'da Can Dündar'a 'ajan' demesinden de rahatsız olmuş.

Beter olsun.

Başkan Erdoğan milletin kriterlerini konuşturuyor.

Hasan Cemal ise haine övgüler diziyor.

Diyor ki:

"Sevgili Can ajan değildir.

Çok iyi bir gazetecidir.

Çok iyi bir yazardır.

Sevgili Can nasıl ajan değilse, sevgili Nazlı'yla Ahmet de anayasayı ihlal etmediler, terörle işbirliği yapmadılar." 'Şıracının şahidi bozacı' meselesi gibi.

***

Başkan Erdoğan'ın yüreği vatan ve millet sevgisiyle doludur.

Kriterleri de bu iki değer üzerine kuruludur.

Kılı kırk yarıyor.

Kimseye ödün vermiyor… Yerel seçimler de belediye başkan adayları için belirlediği ölçüler ortada.

Belediye başkan adaylarında olması gereken özelliklerden ilkinin bölücü terör örgütleri FETÖ ve PKK ile hiçbir bağın bulunmamasını şart koşuyor.

İkinci kriter yetkin ve ehil insan istiyor.

En önemli kriteri de başkan olacakların halka tepeden bakan, gurur ve kibir abidesi olmamaları.

Ve belediyeyi babasının çiftliği sanan, aile boyu rüşvetçi adayları da kabul etmiyor Reis.

Ayrıca her yeri mantar gibi büfeyle donatanlara da taviz vermeyeceğini söylüyor.