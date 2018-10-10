ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Her şeyin başı 'güven'dir.

Güven bir kere kayboldu mu bir daha geri gelmez.

İnandırıcılığın biter!

Siyasette güven önemlidir İnsan ilişkilerinde de böyledir…

Evliliklerde de aynıdır.

Hayatın her alanında güven önemlidir.

Reis'in başarısının altında milletin kendisine olan güveni yatar.

'Güven' kuşku duymadan inanmaktır, bağlanmaktır!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimleri hep kaybetmesinin sebebi milletin kendisine güven duymamasıdır.

Eğer bir dediği diğerini tutmazsa, Yalanı peynir ekmek gibi yerse,

Türkiye'nin yararına değil FETÖ'nün ve ABD'nin yararına konuşursa sonuç böyle olur.

Hep kaybedersin yani.

Şimdi sorarım size: Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda parçalanarak öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan sonra o kapıdan korkmadan içeri kim girebilir ki…

Suudi Arabistan'a kim gider?

***

Gazeteci Cemal Kaşıkçı İstanbul'da niye öldürüldü?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın dostu olduğu için diyen var.

Suudiler 'Erdoğan'ın, Katar'a verdiği desteğin intikamını aldı' diyen de.

Bu cinayetle muhaliflere korkunç bir gözdağı verildiğini iddia eden var.

Bu cinayetin Müslüman Kardeşleri korkutmak için işlendiğini söyleyen bile var.

İstanbul'da yaşayan Suud muhalifi binlerce Arap gazeteci, yazar ve politikacıya gözdağı verildiği iddiaları da var.

Kaşıkçı'yı öldürerek İstanbul'un güvensiz bir şehir olduğu imajı verilmek istenmiş de olabilir.

Türkiye'ye gelip ev almak ve vatandaş olmak isteyen Suudi vatandaşları korkutmak için de bu cinayet işlenmiş olabilir.

Türkiye'ye güveni yıkmak istemiş olabilirler.

***

Örneğin İsmail Küçükkaya.

FOX'un şu 'Çalar Saat'çi Reis düşmanı yani.

Kadınlara 'ana' diyerek 'abla' diyerek şirin görünen bu zat eşini dövmüş!

Acı gerçeği boşanma dilekçesinde eşi Eda hanım dillendirdi…

Başka şeyler de anlatmış ya neyse!

Ekranda konuşurken mangalda kül bırakmayan İsmail, çiçeği burnundaki karısını perişan etmiş.

Niyesi önemli değil.

Uyguladığı şiddet önemli.

Beni arayan hanım okuyucularım;

"Ekranda söyledikleriyle içimiz ona kaynamıştı, lanet olsun" dediler.

FETÖ ile mücadeleye de güvensizlik var...

Gariban FETÖ'cüler hapislerde çürürken zengin FETÖ'cüler tahliye ediliyor çünkü.

Hangi polis, hangi savcı ve hangi sözde gazetecinin bu vatan hainlerini koruduğunu belgeleriyle kitabımda anlatacağım…

Öyle şaşacaksınız ki!

***

Darbe gecesi bir belediye başkanı elindeki sıkıyönetim komutanlarının listesini FETÖ'cü general Bekir Ercan Van'a WhatsApp üzerinden göndermişti.

Listeyi nasıl elde etti.

Yığınla 'acaba' sorusu var.

FETÖ'cü general gözaltına alınıp telefonlarına el konunca iş ortaya çıktı.

WhatsApp yazışmalarında başka detaylar da vardı.

Ama gizlendiler.

Adamdan ne kadar para alındı.

O gece darbeci general Bekir Ercan Van Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağını düşürmek için Marmaris'e iki F-16 kaldırmıştı.

Darbe püskürtülünce darbeci general, ABD'li generale sığındı.

Ancak ABD, darbedeki rolü anlaşılmasın diye FETÖ'cü generalin sığınma talebini kabul etmedi.

Ama ABD'liler şimdi müebbetle yargılanan darbeci Bekir paşanın iltica talebini kabul etmediklerine o kadar pişmanlar ki.

Öyle duydum.