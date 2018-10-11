ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Dünyanın en tehlikeli örgütü MOSSAD'dır.

İlkesi aldatmaktır.

"Aldatacaksın kazanacaksın…" der.

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın vahşi şekilde öldürülmesi aklıma bu eli kanlı örgütü getirdi.

Ayrıca İsrailli gazeteci Yossi Melman da cinayette Mossad'ın parmağı olduğunu yazdı ve Suud, İsrail'in güçlü ilişkilerini işaret etti.

MOSSAD 65'te de Faslı muhalif Bin Bereket'in öldürülmesine yardım etmişti.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledildiği kesin gibi… Başkonsolosluğa giriş görüntüsü var, çıkış görüntüsü yok çünkü.

Katliamı İsrail istihbaratı MOSSAD'ın suikast timi KİDON'un gerçekleştirdiği söyleniyor.

MOSSAD profesyonel katillerin bir araya geldiği bir örgüttür.

Fetullah Gülen ve PKK ile de yakın ilişkileri vardır.

Gülen sayesinde kim bilir hangi sırlarımızı ele geçirmiş, hangi faili cinayetleri işlemiştir.

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MOSSAD hedefine ulaşmak için her şeyi yapar.

Sri-Lanka'dan karşıt iki gerilla grubunu birbirinin haberi olmadan Tel Aviv'de eğitebilir.

400 kişilik bir yolcu uçağını da içindeki bir kişi için gözünü kırpmadan düşürebilir.

Uçakta masum insanların olması, hatta bebeklerin bulunmasını önemsemez.

Nitekim Libya Hava Yolları'na ait sivil bir yolcu uçağını hedef yolcu için düşürmüştür.

MOSSAD, İrak-İran savaşını da 3 yıl uzatmıştır.

Bu sayede her iki tarafa silah satmıştır.

Savaşı uzatan MOSSAD ajanları daha sonra ödüllendirilmiştir.

Yahudi karşıtı ırkçı paravan örgütler kurup eylemler yapar…

Türkiye'de de benzeri çok eylemi oldu MOSSAD'ın.

İdeolojisine bakmadan hırsları olanları belirler, gerektiğinde bunları kullanır.

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MOSSAD ajanını ayartmak bir yana tespit etmek bile mümkün değildir.

Örgütün elindeki teknoloji hiç bir gelişmiş ülkede yoktur.

Dünyanın her yerinde terör örgütü kurabilir, mevcut terör örgütleri ile iş birliği yaparlar.

İsrail'in PKK ve FETÖ ile olan yakınlığı bundandır.

PKK ve FETÖ'ye çok iş yaptırdılar.

MOSSAD hedef ülkelerde sivil toplum örgütleri ve şirketler kurar.

Paravan medya kuruluşları da.

Kalpazanlık bile yaparlar.

Piyasalara müdahale ederler…

Ama MOSSAD üç şeyi ihmal etmez.

1. ABD'de lobisi olan yahudi kuruluşları,

2. Yahudi iş adamlarının ekonomik gücü ve sermayelerini,

3. ABD'nin askeri caydırıcılık gücünü…

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Gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı MOSSAD'ın suikast timi olarak görev yapan KİDON öldürdüğü kesin gibi.

KİDON'da dünya çapında Kaşıkçı benzeri birçok cinayete imza atmıştır.

3 kadın ve 4 erkekten oluşan KİDON suikast timi, 'Bul ve Öldür' yöntemiyle çalışıyor.

MOSSAD'ın operasyonel birimi olan Kaseriya'nın bir alt timi olarak gösterilen KİDON, 'Mini Mossad' olarak da bilinir.

Etkin bir eğitimden geçen KİDON ajanları, standart istihbarat taktiklerinden, silahsız çatışmaya kadar pek çok konuda uzmandırlar.

Ajanların çocuk yaşlarda seçilmeleri, birimin ne kadar özel olduğunu gösterir.

Üst düzey isimlere yönelik suikastlar bazen aylar, hatta yıllarca süren hazırlık gerektirebilir.

Özel yetişmiş isimler işi bitirir.

Çok sayıda suikastın arkasında 'Mini Mossad' yani KİDON vardır.

Uğur Mumcu'yu da bunların öldürdüğü iddia edilmişti.

Suudi Arabistan güvenlik güçlerimizi İstanbul Başkonsolosluğu'nu ziyaret etmeleri için davet etti…

Ne zaman?

Cemal Kaşıkçı ile ilgili delilleri ortadan kaldırdıktan sonra...