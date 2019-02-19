ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Darbeciler planlı çalışır.

Hamleleri bile hesaplıdır...

İyi satranç oynarlar...

Sağ gösterirken sol da vururlar.

Yalancıları parlatır, öyle kullanırlar!

Bu da onlardan biridir.

Bir anket firması "Türkiye'nin en güvenilir" isimlerine açıkladı...

Adres aynı.

Uğur Dündar 82 milyonluk Türkiye'nin bir numaralı güvenilir adamı seçilmiş!

Metin Akpınar'ı, Müjdat Gezen'i ve daha nicesini bu ülkenin Cumhurbaşkanına hakaret ettirdiği için herhalde!

CHP'li Hüsnü Bozkurt'a da, AK Parti'lileri Yunan gavuruna benzetmişti.

Türk milleti aptal(!) ya...

Bu hakaretlerine rağmen Uğur Dündar'ı güvenilir bulmuş!

Dünyada adam kalmasa şahsen bu adama güvenmem;

Kim güvenmiş?

Nasıl güvenmiş?

Başka isimler de var güven duyulan!

Mesela İsmail Küçükkaya…

Karısını dövene nasıl güvendiler?

Ahmet Hakan'ın kırdığı cevizler kırkı geçti.

Ama ikisi de ilk sırada.

FOX'un Bay Portakal'ı da aynı.

Adam yalan habercilikte oskarlık biri.

Ve Yılmaz Özdil…

Bu da, Atatürk'ü paraya tahvil etmiş.

Kitabını iki bin 500 liradan okutmuş…

Bu millet ona da güveniyormuş!

Hadi be!

Kimi kandırıyorsunuz siz!

***

Toplumun baş tacı yaptığı Nihat Hatipoğlu, Canan Karatay ve Osman Müftüoğlu gibi bilim insanları ankette dolgu malzemesi olarak kullanıldı.

Soru bir:

Millet solculara mı güveniyor?

Hepsi darbeci üstelik!

Eğer Türk halkı Uğur Dündar gibilere güveniyorsa CE HA PE neden iktidar olamıyor?

Hepsi her gün CHP'yi cilalayıp duruyor, İslami kesimi de karalıyor…

Erdoğan'a acayip muhalifler.

CHP neden hep kaybediyor?

Soru iki;

Sağcı yazarlardan 'güvenilen' yok mu?

Neyse.

Uyduruk anketin amacı darbeci yazarları parlatmak!

***

Şu Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzünde meşin mi var?

Nasıl bu kadar pişkin olabiliyor?

Yalan söylerken yüzü kızarmaz mı?

CHP kazan dairesine dönmüş…

İstifaların ardı arkası kesilmiyor.

Partiden istifa eden milletvekili, belediye başkanı ve teşkilat mensuplarının sayısı bini aştı.

O hala sallıyor…

"Bir buçuk saat musalla taşında cenaze bekliyor beyefendi ortada yok" diyebiliyor utanmadan…

Be vicdansız sabuha!

Reis oraya gitti, gitti…

Sen neredeydin!

Şu, bu oradaymış…

Bana ne onlardan…

Sen neredeydin, sen?

Demek 1 Nisan'a böyle hazırlanıyorlar…

Martın sonu bahar ya…

PKK ile CHP birikte bayram yapacak.

Aralarındaki anlaşma tıkır tıkır işliyor.

Kirli ittifak kazanırsa sokağa dökülüp "Apo'ya özgürlük" isteyecekler.

İlgiliz Lordlar Kamarası bile, teröristbaşı APO için toplandı.

Tesadüf değil bu…

HDP'lilerin "APO'ya özgürlük" yürüyüşleri de...

ABD ise nabız yokluyor.

Millet 'İncirlik kapatılsın' diyor!

Çünkü ABD hala PKK'ya silah taşıyor…

Bu milleti sabır taşı sandılar.