ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

PKK terörün en kalleşini, en aşağılık ve en namussuzunu gerçekleştirdi hep.

Yapışkan bombayla eylem yaptılar.

Önce ilk aracı patlattılar.

Yardım etmek isteyenleri, meraklıları, çocukları ve güvenlik görevlileriyle sağlıkcıları yemlediler.

Sonra 2. bombayı patlattılar.

Onlarca masum insanı öldürdüler.

Yüzlercesini de yaraladılar… Kandil'den Bay Kemal'in sözde Adalet yürüyüşüne destek açıklamaları gelirken şüphelenmiştim.

Meğer anlaşmışlar.

PKK Merkez Yürütme Kurulu üyesi Mustafa Karasu, CHPPKK ittifakının AKP iktidarına karşı bir alternatif olduğunu söyledi.

Demek CE HA PE'yi de ele geçirdiler.

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PKK dağ kadrosu, Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan ve Mustafa Karasu'nun şu sıra keyfi yerinde… Çünkü CHP, SP ve Meral'in İYİ Partisi onlara çalışıyor… Seçimden en karlı PKK çıkacak!

İttifak kazanırsa operasyonlar duracak!

Kandil'e söz verildi.

APO'da özgürleşecek!

Bebek katili Suriye'yi mi döner, yoksa ikinci Kandil'leri Sincar'a mı gider bilmem.

Kılıçdaroğlu'nun CHP'si bu seçimde PKK'yı ve Apo'yu kurtarma görevini üstlendi.

Önce PKK'yı Meclis'e soktular.

Şimdi de Apo, Selo ve Figen'i kurtaracaklar!

HDP de batıyı çökertmeye çalışıyor.

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Kılıçdaroğlu'nun CHP'si PKK'ya çok sözler verdi… Belediyeleri birim birim paylaştılar.

Stratejik yerler PKK'ya verilecek!

Adana'da ASKİ, Mersin'de MESKİ, Hatay'da HATSU gibi önemli kuruluşlar PKK'nın kontrolüne geçecek.

CHP Kamuran Karaca'yı boşuna aday göstermedi… Herif, Eğitim-Sen'in eski başkanıydı.

Terör bağlantısı nedeniyle ihraç edilenler için çok çırpınmıştı.

Hendek olaylarında sokağa çıkma yasağına karşı epey direndi.

Aynı süreçte Selahattin Demirtaş ve HDP'li isimlerle sık sık bir araya geldi.

PKK operasyonlarının durması için iş bırakma çağrısı bile yaptı.

Genel Merkez binasında YPG'li yaralı teröristleri tedavi ettirdi.

Daha neler neler yaptı.

Bu herif kazanırsa Yüreğir Belediyesi'ne PKK hakim olacak!

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Bu sinsi oyunu ABD tezgahladı.

Amaç Türkiye'yi bölmek!

Mesela belediyelerdeki önemli birimlerin PKK'lılara verilmesi sıkıntı yaratacak.

Kavga da bu yüzden çıkacak işte!

Ankara'nın Çankaya ilçesinde ODTÜ Kavşağı'ndaki duvara "Yavaş Yavaş Devrim" ve "Devrim Ankara'dan Başlayacak" yazıları artistlik olsun diye yazılmadı.

Mansur Yavaş'ın seçilmesi halinde de 20 bin CHP'li ve PKK'lı işe alınacak.

İşe alma diğer belediyelerde de olacak.

Teşkilatlar 1 Nisan için harıl harıl liste hazırlıyor.

Halkevleri ile diğer sol örgütlere de belediye kadrolarında yer verilecek.

DHKP-C'liler de belediyede olacak.

Kısacası Kılıçdaroğlu gözünü kararttı.

Ne vatanı düşünüyor, ne de milleti.

Bugün CHP listelerinde kaç PKK'lının yer aldığını hep birlikte göreceğiz.