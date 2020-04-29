ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

CHP iktidara gelirse Türkiye'nin parçalanma ihtimali büyüktür!

İster inanın isterse deli saçması deyin!

Ama bu böyle.

Çünkü Türkiye düşmanı PKK ve FETÖ ile işbirliği yapan yeni CHP'de buna doğru gidiş var.

Bu CHP sizin bildiğiniz CHP değil...

FETÖ ele geçirdikten sonra CHP çok değişti, çok!

Atatürk'ün kurduğu partinin PKK ile ne işi olabilir?

Ya seçilmiş hükümete darbe yapan 251 insanı şehit eden 2196 kişiyi de yaralayan darbeci FETÖ ile nasıl işbirliği yaparlar?

Ayrıca yeni CHP'de Müslümana hakaret var, kumpas var, yalanın alası var, rüşvet var, zina da var!

CHP'de ne yok ki?

Başta utanma yok, Allah korkusu da...

Ankara ve İzmir baroları Diyanet İşleri Başkanı'na değil Kur'an'a saldırdı!

CHP'nin kurmayları pişkin pişkin bu iki baro üzerinden zina ve eşcinselliğe sahip çıktı.

Bunlar değişik tiplerdir, yalanı peynir ekmek gibi yerler.

Kılıçdaroğlu yalanı meslek haline getirdi.

Adam yalan demeden duramıyor!

Hangisini saysak ki.

Adana sahra hastanesi yalanını mı?

Yoksa "Fotoğraf talimatı verilmedi" palavrasını mı?

Hangisini?

CHP'de yalan 'imam cemaat' meselesine dönmüştür.

Başkanların yalanları da arşı alayı geçti.

CHP tam Fetullah Gülen'in istediği kıvama geldi.

Paralel Devlet Yapılanması'na gidiyorlar.

Hainlerle yapılan işbirliği CHP'yi gayri milli hale getirdi.

Müslümanlıktan zaten uzaktılar.

İslama bakışları düşmancadır!

Gülen ne derse parti onu yapıyor!

Türkiye'yi işgal ettirmeye hazırlanıyorlar.

Bu gidiş ülkeyi parçalamaya götürür!

Plana göre Türkleri Anadolu'ya hapsedip işgalci devletlere ırgatlık yaptırmaktır.

Üst aklın planı budur...

***

Adana BB Başkanı Zeydan Karalar, iki de bir Fox Tv'ye çıkarak yalanlarını tekrar edip duruyor.

Bin yataklı diye açıkladığı sözde hastanesinin yatak sayısını şimdi de 300'e düşürdü.

Yalancı; hani bin yataklıydı?

Bunların hayatları yalan!

Adana Valisi'ni bile yalanına alet etti!

Ekrem'in şu limon meselesi de öyle...

Limon işinde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de var, çeteci Macit Özcan'ın avukatı Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır da...

Bir kooperatifin adı da geçiyor.

FETÖ'cü birinin adı bile olaya karıştı.

Tarsus öne çıkınca adamlar küçük bir alım da Erdemli'den yapmış.

Dedik ya; var bu işte bir cinlik!

Ama peşlerindeyim!

Gelelim Adana Belediyesi'ne...

Belediye ile ilgili iddialar çok vahim...

Olmayan bir hastaneye alınan 8 trilyonluk yatak alım işi ile boya işi var.

İki iş de ihalesiz yapılmış!

Savcılık ve İçişleri Bakanlığı müfettişleri bu belediyeyi didik didik etmeli.

Verilen ihaleler mercek altına alınmalı.

Zeydan Karalar istediği kadar yandaş kanalları gezsin.

Kendini kurtaramaz artık.

Erkan Karaaslan meselesi de önünde!

***

Adana belediyesinde iş alan müteahhitlerin yaptıkları dilden dile dolaşıyor...

Firmalar ve isimler bende mevcut.

Biri yapılmayan kilometreleri yapılmış gibi gösteriyor, çalışmayan araçları da çalışmış, hatta verilmeyen akaryakıtı verilmiş gibi gösteriyor.

Belediye göz göre soyuluyor.

Yönetim de bunlara göz yumuyor!

Hayali faturacı vermediği sinek ilaçlarını 'verdik diyor' parası ödeniyor.

Büyükşehir ve ASKİ'nin hayali akaryakıtçısı belediyeyi milyonlarca lira zarara uğratmaya devam ediyor.

Buna da göz yumuluyor!

İş yapan firmalar faturanın yüzde 10'nunu vermese parasını alamıyor!

Müteahhitlerden rüşvet alanlar...

Hayali çiçek faturası kesenler...

Gayrimenkulleri yandaşlara ucuza satan şebeke mensupları...

Daha neler var neler!